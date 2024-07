El consejo de un experto para pasar los exámenes de la DGT y conducir siendo mayor: "Importante"

Cada vez vivimos más y eso es algo más palpable. De hecho, la esperanza de vida en hombres en España supera los 80 años (hasta hace poco, era 76), y en mujeres de 85 años. Son muchos años, teniendo en cuenta que, hasta hace no tanto, era mucho más reducida la esperanza de vida que uno podía tener.

Eso implica, que, a mayor edad, se siguen pudiendo hacer ciertas cosas, como cocinar, vivir solo e incluso conducir. Sin embargo, esto último es un poco polémico, porque se tiene la consideración de que los más mayores pierden los reflejos y se les complica eso de conducir. De hecho, unos 70.000 conductores mayores renovaron en carnet en 2023 con limitaciones, según la DGT.





De ellos, la mayoría con restricciones son de edad avanzada. ¿Esto de conducir con muchos años es un problema? Es lo que nos preguntamos en La Tarde, aunque, según el director de Tráfico, los mayores están en perfectas condiciones normalmente para renovar el carné, ya que "nadie va a prohibir conducir por la edad".

La opinión de los conductores mayores

Fernando tiene 62 años y lo cierto es que él, a su edad, dice sentirse en plenas facultades para seguir conduciendo, por lo que no cree que la edad "limite en absoluto". Sin embargo, los estudios no dicen lo mismo, y se dice que según se avanza en la edad, más reflejos se pierden y capacidades para conducir,

José es algo más mayor, tiene 81 años y sigue cogiendo el coche. "Me encuentro bien y sigo haciéndolo, me ha menguado mucho los reflejos, a partir de los últimos años se nota más" decía, pero asegura que no tiene intención ninguna de dejar de conducir.

Pero, ¿es una buena decisión? Es lo que preguntamos a José Ignacio Lijarcio, director técnico de FESVIAL(Fundación para la Seguridad Vial).





"Es una buena decisión, hay que partir del paradigma de que no es cuestión de edad, sino de capacidades" explicaba. Eso sí, con matices. "Que nuestra mente, capacidad de retención sea la más adecuada, es verdad que se van perdiendo, pero entre conducir y no, hay restricciones que van avanzando. Si la esperanza de vida aumenta, el tiempo en la conducción también, todos llegaremos en algún momento, la tecnología nos ayuda más y con más velocidad" explicaba.

Lo más peligroso en la carretera para los mayores

Como recordaba este experto, las personas mayores van perdiendo reflejos a medida que se va creciendo y que, por tanto, hay una serie de estímulos en la carretera que hacen más peligrosa la conducción de los más mayores.

"La carretera de doble sentido es más insegura para todos, estamos muy acostumbrados a dos carriles para cada sentido, en espacios donde se requiera más atención y evaluación de riesgos, es donde tenemos que estar más atentos" decía.

"Es importante que tengamos en cuenta itinerarios que son conocidos, siempre que no haya deterioro cognitivo, en los entornos de confort o de proximidad estamos más seguros, cuando hay restricciones en los reconocimientos es por lugares con muchos kilómetros o visibilidad nocturna" explicaba.

Advertía a estos conductores del cuidado que tienen que tener y, por tanto, da el consejo definitivo sobre lo que se debe hacer. "Mi recomendación es que es muy importante ir estableciendo esa cultura sanitaria, si por una enfermedad o trastorno, es importante que lo consultes a médico, por si puedes tener problemas para conducir o no. Hay fármacos que nos indican si sus efectos secundarios merman nuestras capacidades para conducir, podríamos realizarlo" explicaba.

Además, por supuesto, de vigilarte la vista por lo menos una vez al año.