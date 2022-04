Con la luz más barata, ¿aprovechamos y nos cambiamos de tarifa?

Esta es una de las preguntas que nos hacemos muchos ciudadanos y que en 'La Tarde' de COPE ha intentado aclarar, en la medida, el economista Fernando Trías de Bes en su sección 'Economía de bolsillo'.

Lo cierto es que toda rebaja en el precio de las cosas, en el de la energía, también, nos viene bien a los consumidores que hemos sufrido facturas en lo que llevamos de año de 400 euros y de hasta 500 euros debido al precio desorbitado de la electricidad agravada la situación por la guerra de Ucrania. En los últimos días se han producido algunas bajadas en ese precio, lo que nos lleva a hacernos algunas preguntas como: ¿se mantendrá la tendencia a la baja? ¿Es un buen momento para cambiarnos de tarifa? ¿Los que ya cambiaron sus condiciones y deben revisarlo, qué deben hacer?

"Es muy complejo tomar una decisión", asegura el profesor Trías de Bes que señala que el precio de la luz está bajando "aunque no es tendencia, no va a ser continuada. La electricidad esta última semana no ha bajado porque hayamos puesto un tope al gas, lo que pasa es que ha sido una semana buenísima en España de viento y sol, y la entrada de la energía solar y eólica en el mix ha sido muy buena y han hecho que durante unos días han desplazado al gas en los precios".

Lo que sí subraya el profesor es que "los máximos que hemos sufrido no los vamos a volver a ver" y vamos hacia el verano que entra la energía solar con mucha fuerza; a esto se une que durante el periodo estival "Europa va a poder hacer acopio de gas" lo que evitará que volvamos a ver el megavatio/hora a 700 euros como lo hemos sufrido este invierno.

¿Qué hacemos a la hora de renovar nuestra tarifa de la luz?

"Podemos ir del mercado libre al regulado y viceversa, podemos pasar de uno a otro, lo que hay que tener en cuenta es que si pasamos al mercado libre vamos a tener un año de permanencia, es como los móviles" aclara Fernando Trías de Bes, que señala que en el libre "pactas una tarifa y en el regulado el precio va por horas. La gran decisión hay que tomarla viendo cómo es nuestro consumo, en qué horas hacemos más consumo".

"El mercado regulado siempre ha sido más económico que el libre, es ahora cuando se ha puesto por encima del libre. Entonces ¿qué hacer? Es como las hipotecas, ¿interés fijo o variable? Pues hay que estudiarlo" aconseja el economista que sabe que no es fácil, "mira la factura y si vas a ser capaz de concentrar mucho consumo en las horas valle, te puedes quedar en el regulado. Ahora bien, si tienes un tipo de consumo del 50- 60 % en las horas punta, vete al libre porque seguramente las consecuencias de la invasión de Ucrania como conflicto geopolítico van a durar todavía un año y en mercado libre con una tarifa plana sabes a qué atenerte".