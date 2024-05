Con 26 años y dos pisos propios en Madrid: el bonito motivo por el que Javier compra tantas propiedades

Solo 26 años y ya tiene dos casas a su nombre. Una, la ha pagado del todo y, la otra, la tiene en proceso. Son en Madrid, en uno de los lugares más complicados de comprar, y todavía más si eres un joven. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues es lo que a él mismo le preguntamos.

Se llama Javier Cascón, y para muchos jóvenes de su edad, es todo un héroe. Es un héroe porque ha conseguido toda una hazaña: comprarse dos pisos. Sin embargo, él no vive en ninguno de ellos, y vive en casa con su madre y con su hermana, y todo esto, con un motivo detrás.

No, tampoco alquila sus casas, sino que las "regala". El motivo por el que ha comprado esas casas es para que, personas sin hogar, puedan encontrar un sitio donde refugiarse. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues trabajando desde que tiene edad para hacerlo, y con todo tipo de empleos: ha sido celador, camarero, cuidador de ancianos, monitor, y, muchas veces, trabajando durante 13 horas al día.

Ha escrito un libro, Amen sin tilde, con el que ha conseguido recaudar fondos también para comprar esas casas.

La primera de sus casas, ayudando a un sinfín de personas

Javier, desde los 13 años, colaboraba en comedores sociales, en diferentes ONGs y dedicándose a los demás. Fue en el año 2022 cuando consiguió comprar su primera casa, un piso de unos 30 metros cuadrados donde ahora viven dos mujeres en riesgo de exclusión. Le costó entonces 75.000 euros.

¿Cómo lo hace? Él mismo respondía, "confiando en la gente que es buena y que nos iba a apoyar, y lanzándonos a la piscina. Creía que era algo importante y que hacer porque en las organizaciones que trabajo no había sitio. Cuando ahorré 20.000 euros lancé el libro, y en menos de un año, quise comprar la casa. Mucha gente nos envió dinero, a llamarnos para charlas, comprar el libro y guau, la gente es buena, es dejarnos llevar por esa corriente de gente buena" expresaba.





Eligió comprarlas en Madrid porque era el sitio donde "la gente pudiera encontrar oportunidades laborales, Madrid o Barcelona eran prioridad, y también por el tema de transporte. La prioridad era eso, luego en el caso de que nos vaya bien la cosa nos planteamos otros sitios y ya encontraremos trabajos para esas personas" expresaba.

Para elegir a las personas aptas para esas propiedades, contacta con los trabajadores sociales y con sus organizaciones, y a partir de ahí, entrevistan a las personas. "Les fijamos objetivos que tienen que cumplir durante ese año, aprender idioma, ir a reuniones, hacer deporte o búsqueda de trabajo" decía.

La dificultad para llegar a pagar todo

A pesar de que la primera casa consiguió pagarla, lo cierto es que para la segunda tuvo que pedir un préstamo con el interés al 7%, ya que la hipoteca no era una opción. "Tengo 6 años para pagarlo y sé que voy a estar hasta el cuello, si lo pierdo todo, pues bueno, al menos hay gente que puede vivir ahí" decía.

"La pregunta que concretó todo fue cómo voy a dejar que mi hermano o hermana viva en la calle, eso me rompe. Cómo es posible que personas en un país estén jodidos al lado de mi casa, viviendo debajo de un puente, y no voy a dejar que mis hermanos duerman en la calle, pondré todos mis recursos" expresaba.





En esta empresa le acompaña su prometida, María, que ve con buenos ojos todo lo que Javier está haciendo. "Es una locura, a mí me gustó la idea y desde pequeña he hecho voluntariados y tenía esas inquietudes, Javi trabajaba antes en una fundación y yo también estaba ahí, ese camino a mí me gusta" expresaba.

Con este apoyo, se siente muy agradecido, porque reconoce que muchas veces su familia le intenta persuadir para buscar mayor estabilidad. No sabe cuánto tiempo más seguirá comprando casas para los más necesitados pero sí que sabe que, pase lo que pase, seguirá ayudando a los que le necesitan.