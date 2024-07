¿Es compatible el plan de Sánchez de medios con la Constitución? Una catedrática da las claves de su contenido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado ante el pleno del Congreso su plan de regeneración democrática centrado en medidas sobre medios de comunicación y libertad de expresión. Un plan que anunciaba tras los cinco días de reflexión que se tomó el pasado mes de abril para decidir si le merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo ante "la campaña de acoso que considera que existía contra él y su familia".

Un plan del que, ciertamente, sabemos más bien poco. Y es que el presidente del Gobierno no ha concretado de qué se trata, más allá de dar una clase magistral de periodismo, afirmando, qué debe considerarse medio y qué no, teniendo en consideración que, según anunciaba, iría a por los digitales y esos "pseudomedios".

?El plan de regeneración democrática de Sánchez para los medios:



Sea como sea, no hay nada concreto y en La Tarde queremos buscar respuestas, por lo que hemos preguntado a distintos responsables en los medios de comunicación cómo ven estas medidas de Sánchez.

La opinión de los profesionales

Jorge Bustos es jefe de Opinión de El Mundo y avisaba de que este plan de regeneración democrática, en realidad, debería llamarse "plan Begoña, porque la única motivación es desviar la atención de los problemas de corrupción que afecta al entorno directo del presidente del Gobierno, el contenido, no somos capaces de atisbar una medida real" decía.

Casimiro García- Abadillo es director de El Independiente, dice que el fondo del plan de Sánchez es limitar la publicidad institucional en ciertos medios de comunicación y limitar que comunidades donde no gobierna el PSOE, como Madrid o Andalucía, puedan dar "dinero a determinados medios. Es el fondo y lo que no quiere explicar el presidente".

Julián Quirós es director de Abc y explicaba que esas fake news y bulos entran directamente por las redes sociales, a las que no regula. "Ha dejado fuera de la regulación a las redes para hacer una interpretación sectaria importante, atribuir bulos a ciertos medios de comunicación financiados por la oposición política" decía.

Cristian Campos, jefe de Opinión de El Español,comparaba el plan de Sánchez con un "novio tóxico" que dice que todo lo hace por tu bien. "El verdadero motivo es que son las noticias que cada vez demuestran un comportamiento irresponsable y delictivo de Begoña Gómez, el pato lo pagaremos los medios, se ve cada vez más acorralado y es cada vez más peligroso" sentenciaba.

¿Es compatible el plan con la Constitución?

Ana Azurmendi es catedrática de Derecho Constitucional de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, y decía que, realmente, quien tiene el derecho y la responsabilidad de publicar noticias la tienen los periodistas, no el Gobierno. Es, como dice, una obligación constitucional. "Al Gobierno le corresponde gobernar, y ser flexible para dejarse controlar por los medios periodísticos".

Dice que sí, es cierto que ruedan miles de bulos por redes sociales y que hay que tener cuidado con las fake news, pero que intentar controlarlas desde el Gobierno no servirá de nada. "La desinformación está muy preparada, hay agentes políticos y militares preparados, no se puede crear un ministerio de la verdad, es una tontería, no serviría para combatirlas. Lo que vale es el buen hacer de los periodistas, todos conocemos y nos dan confianza marcas periodísticas a las que acudimos cuando llega la incertidumbre" expresaba.

Sin embargo, tenemos que atenernos a la Constitución y a las propias leyes. Dice que no es el Gobierno quien tiene que determinar qué es un medio y qué un pseudomedio.