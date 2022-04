¿Cómo puedo identificar los síntomas de la hepatitis infantil?: "Es para tenerlo en cuenta"

Este lunes se comunicó la primera muerte de un niño por culpa de la nueva hepatitis aguda. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), los casos han ascendido hasta los 190.

Las causas siguen siendo, pero ahora se cree que uno de los principales sospechosos del origen de este brote es el adenovirus F41. Este subtipo de adenovirus podría ser una de las posibles causas, pero está aún por confirmar. El divulgador científico y colaborador de 'La Tarde', Jorge Alcalde, ha querido explicar que se trata de una familia de virus "muy común" y ha asegurado que los expertos ya están poniendo el foco en dicho adenovirus,que podría "ser el causante de la mayor parte de estas infecciones".

Alcalde ha asegurado durante el programa que "estaba claro" que no se trataba de un virus "de los que habitualmente producen esta enfermedad, la hepatitis A, B, C, D o E. No concurría en ninguno de los microorganismos que producen estas hepatitis", ha agregado. Alcalde ha subrayado, además, que este tipo de adenovirus pueden provocar "un abanico muy grande de afectaciones", desde muy leves, como un simple catarro, hasta afecciones en el hígado, que podría desembocar en una hepatitis. "En muy pocos casos, pero pueden llegar a ser graves", ha agregado.





La pregunta que muchos padres se hacen ahora es cómo se transmite. "Por contacto bucofecal", ha dicho. ¿Qué significa esto? "Tocamos un objetivo impregnado de microorganismos digestivos de un animal o de un ser humano. Microorganismos que han estado en contacto con las mucosas. Por eso es muy importante la higiene de manos y no compartir objetivos para beber o introducirseen la boca", ha dicho. Por otro lado, en el caso de los niños, hablamos de los juguetes.

Los síntomas más importantes son "dolores de abdomen, diarrea, vómitos o alteración gastrointestinal", ha enumerado. Ha asegurado, eso sí, que estos casos de hepatitis no suelen tener fiebre, por lo que al principio "es más difícil de detectar", ha explicado. "No es para alarmarse pero sí para tenerlo en cuenta", ha agregado.

"Este tipo de hepatitis ya ha producido en tres meses lo que se suele producir en un año y la clave está en saber por qué se han producido estos brotes", ha alarmado el divulgador científico.





Hepatitis infantil aguda, nueva preocupación para las autoridades sanitarias

El síndrome clínico entre los casos identificados es la hepatitis aguda (inflamación del hígado) con enzimas hepáticas marcadamente elevadas. Muchos casos tienen síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, diarrea y vómitos, que precedieron a la presentación de la hepatitis aguda grave, y de niveles elevados de enzimas hepáticas (aspartato transaminasa (AST) o alanina aminotransaminasa (ALT) superiores a 500 UI/L) e ictericia.

La mayoría de los casos no presentaban fiebre. Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de estos casos. Según la información disponible actualmente, no se han identificado como factores los viajes internacionales o los vínculos con otros países.

La OMS apunta que "todavía no está claro si se ha producido un aumento de los casos de hepatitis, o un aumento de la concienciación sobre los casos de hepatitis que se producen al ritmo esperado pero que no se detectan". "Aunque el adenovirus es una posible hipótesis, se está investigando el agente causante", precisan.