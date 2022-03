¿Cómo se puede donar leche materna para los bebés que lo necesiten?

"Al finalizar su período como donante de leche humana, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su generosa participación. Durante su período como donante se han beneficiado 27 receptores diferentes. El volumen donado ha sido de 18.772 ml. En nombre de todos esos niños que se han beneficiado de su donación le damos las gracias".









Este es el mensaje de la carta que Ana Belén recibió al finalizar el primer período de donación de leche materna en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. 27 bebés que han podido ser alimentados con leche materna gracias a ella. Son datos importantes. Para saber cómo funciona esta donación de leche con la protagonista de esta historia.

"Mi hija estuvo en neonato una semana. Por suerte, fue directamente a cuidados básicos y yo tuve contacto con otros madres que estaban en cuidados intermedios y cuidados intensivos. Allí hay una salita donde todas nos sacábamos la leche e intercambiábamos nuestras historias y me di cuenta de la cantidad de niños necesitados de la donación materna", ha contado en 'La Tarde'.

"Las enfermeras informaron de cómo donar leche materna, justo después de escuchar un caso que siempre recordaré. La mamá de Estrella me contó que nació con 600 gramos y después de escuchar esa historia a las primeras enfermeras que vi por allí les pregunté. Y me hice donante a los tres días de parir. Yo tenía demasiada leche para mi hija y todo ese excedente seguía sacándome y guardaba un bote para mi hija y otro para donar. Así, le hice un pequeño banco a Valentina y otro para los bebés que lo necesitasen", asegura.

Para donar, Ana Belén ha contado que "solamente hay que comunicarlo al hospital. Te hacen un análisis de sangre y una entrevista sobre tus hábitos de vida y tu alimentación. Tras eso, cualquier mujer sana con una vida saludable y que esté lactando puede ser donante. En contra de lo que se piense, se estimula más el pecho. Al sacar más leche, el pecho interpreta que necesitas más leche y se incrementa la producción. Así que beneficio doble".

También recuerda el caso de los mellizos que nacieron con poquito peso y antes de tiempo. Rebeca, la madre de estos pequeños, también ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde'. Hugo y Noa ha contado que "Noa ya pasa de los 6 kilos y Hugo pasa de los 5 kilitos". Además, "al llegar al hospital y en el último momento decidieron que había que provocar el nacimiento porque Hugo había parado el crecimiento. Subí para ver a mi hijo y a mi hija y me dijeron si podían darle leche materna. Ahí me di cuenta de la importancia de esto. Lo agradeceré siempre".

Rebeca pudo después amamantar a sus hijos pero "hay mucho estrés cuando suben a tu hijo a neonatos. No está en contacto piel con piel. Hay muchas mujeres que tarda en subir la leche. Muchos factores. Niños con la sonda puesta y no es fácil. Y luego, al tener tan bajo peso, no tienen fuerza para succionar y el pecho ahí no se ve estimulado".