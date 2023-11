¿Cómo puede afectar el culebrón de Open AI al desarrollo de la inteligencia artificial?

En los últimos cinco días se ha producido un auténtico culebrón en una de las empresas punteras de la inteligencia artificial:Open AI, la creadora de ChatGPT y que desde hace un año son muchas las personas que lo utilizan para múltiples tareas. Se trata de la primera vez que la IA ha entrado realmente en nuestras vidas. El fundador de Open AI, Sam Altman, había sido despedido, por sorpresa para todos, y cinco días después ha vuelto a ser readmitido, convirtiéndose de nuevo en el CEO de la empresa.

La narración de los hechos sería algo así, el viernes, 17 de noviembre, echan por sorpresa de manera fulminante a Sam Altman, el jefe de ChatGPT y Open AI y el motivo oficial es que los accionistas ya no confían en su capacidad de empresario para seguir liderando la empresa.

El sábado, 18 de noviembre, a pesar del batacazo, Sam Altman publica un post en la red social 'X', el antiguo Twitter, declarando su amor por el equipo de Open AI, pero no da muchas explicaciones de lo que ha podido suceder.

El martes, 21 de noviembre, Microsoft, uno de los inversores de Open AI y que no está de acuerdo con el despido de Altman, decide ficharlo y anuncia su contrato y el de otros compañeros que en solidaridad habían dimitido con él y hoy, 22 de noviembre, Open AI, ficha de nuevo a Sam Altman como director ejecutivo de la compañía, lo readmiten, no sin hacer dimitir a toda la junta directiva que provocó su despido.

"Hay muchas versiones"

Todo esto ha ocurrido en una empresa que lidera el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo. Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital, explicaba en 'La Tarde' que "hay muchas versiones, pero por el comunicado de la empresa decían que Sam Altman no había sido totalmente transparente con el resto de la junta, entonces, hay muchas explicaciones, incluso he leído que ya se mete por medio a si hay una influencia de una de las consejeras que sería una espía china".

"Pero lo que sí parece razonable es volver al origen. Open AI se creó para desarrollar una inteligencia artificial abierta y asegurar un buen uso de ella. Y tenían una idea de que fuera segura".

Se ha hablado que los que querían a echar a Altman querían ir más despacio con la inteligencia artificial para ver cómo afecta al mundo en general, mientras que el actual CEO de Open AI había decido que no y que se desarrollara al máximo esta IA. En esta guerra, entre los más conservadores y el resto también hay que poner el foco. "Si Microsoft está detrás con una apuesta muy fuerte en dinero, porque cuando le echan, le falta tiempo a Microsoft para decir que lo fichan, las alianzas y los apoyos es la parte más comercial y empresarial. Mientras que el que está en contra es el desarrollador más técnico, que era el que estaba intentando ir con calma para que fuera segura la inteligencia artificial".

¿Qué significa la vuelta de Sam Altman a Open AI?

"Por un lado, vamos a tener productos fabulosos en muy poco tiempo porque va a haber una gran inversión y todo el mundo trabajando en la misma línea y de eso nos vamos a beneficiar, pero no sabemos todavía el coste, porque en la reunión de jefes de Estado en Reino Unido decían que había que tener cuidado y no perder de vista la alineación, es decir, tú no puedes crear una inteligencia artificial que según los expertos puede ser una superinteligencia artificial en solo unos meses, sin tener controlado que esté alineado con los fines que quiere el hombre, ya que puede decidir que sea un estorbo", decía Borja.