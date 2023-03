¿Dónde está el error de ChatGPT, la Inteligencia Artificial de la que todo el mundo habla?

Es sin duda una de las revoluciones tecnológicas a nivel usuario de este 2023. Puede que ya hayas escuchado su nombre. Puede que incluso lo hayas hasta usado. Hablamos de ChatGPT. Y decimos que es una revolución a nivel usuario porque está al alcance de todo el mundo. Únicamente necesitas un ordenador, un móvil o una tableta con conexión a internet y ganas de mantener una conversación con una Inteligencia Artificial con una de las más desarrolladas hasta la fecha.

Nos hemos metido dentro de este Chat. Hemos conversado con él y descubierto dónde están sus límites.

Empezamos por el principio: escribimos ChatGPT en Google, pinchamos en el primer enlace que nos aparece y, ya estamos dentro. Nos pide que escribamos cualquier cosa: Le ponemos, ¡HOLA! ¿QUÉ TAL? y así sin más establecemos una conversación.

Una conversación en la que Chat nos cuenta todo lo que puede hacer. Y con la alta calidad humana con la que lo hace, porque todo lo que llevas escuchado hasta el momento, no lo he escrito yo, lo ha escrito el propio ChatGPT cuando le he pedido: Escribe un guion de radio hablando sobre ti.

Seguro que ahora hay un montón de preguntas que sobrevuelan tu cabeza. Puede que incluso te estés preguntando si esto lo he escrito yo o una inteligencia artificial. Y es precisamente esto lo que hace que ChatGPT sea alucinante a la par que siniestro.

Y es que, ya nos lo decía el propio CHAT, es uno de los modelos de Inteligencia Artificial que existen hasta la fecha. Piensa en Siri. Piensa en Alexa. Pues esto es algo parecido, pero con la capacidad de generar texto original cada vez que le pides algo.

Si le preguntamos qué ciudad es la capital de España, por ejemplo, el Chat siempre nos va a responder con: Madrid. Pero si lo que le pedimos es que nos escriba un poema de 4 versos, el mismo Chat nos ofrece varias opciones. Y así, cada vez que le pidamos escribir un poema, el Chat nos mostrará uno completamente original.

¿Cómo es posible?

Y la gran pregunta es, ¿cómo es esto posible? Este modelo se entrenó utilizando bases de datos de texto de Internet, cientos y cientos de Gigas de datos obtenidos de libros, de Wikipedia, de artículos y de otros documentos de Internet. Se introdujeron en el sistema, 300.000 millones de palabras.

Y este chat, cada vez que le preguntas algo, funciona con probabilidades, y es capaz de adivinar cuál debe ser la siguiente palabra que se debería usar en una frase. Claro, para llegar a este punto, este chatbot ha tenido que pasar por una fase de pruebas supervisadas en las que el equipo que lo desarrolló, le iba lanzando preguntas, al principio, muy sencillas como por ejemplo: “¿De qué color es la madera de un árbol?”. Y en función de si la máquina respondía bien o mal, el equipo corregía la respuesta.

De hecho, ChatGPT, aún, a día de hoy, está en una fase inicial de desarrollo, una fase Beta que se denomina en el argot teconológico. Y, cuando a ti te responde la máquina, siempre abajo te hace una pequeña pregunta: ¿estas satisfecho con la respuesta?

Hoy, nuestro objetivo en 'Lo que viene', es descubrir dónde está el límite de esta inteligencia artificial. Dónde pueden estar, incluso, los posibles riesgos y para ello hemos contado con la ayuda de Pablo Haya, director del área de Social Bussiness Analytics del Instituto de Ingeniería del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid.