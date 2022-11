¿Cómo se juega ahora a las chapas? Adrià Garriga, campeón del mundo, señala las diferencias con hace 20 años

¿Jugabas a las chapas en el colegio? Si es que sí, es normal, porque hace 20 años era mucho más habitual que ahora. En este caso, seguro que recuerdas que se jugaba al fútbol chapas, un divertido juego que tiene hasta campeonato mundial y federaciones. Pues atención, porque ha sido un español el que se ha proclamado vencedor en Brasil. Se llama Adrià Garriga y tiene 20 años llegar a ser campeón del mundo. este joven catalán está haciendo su erasmus en Suiza, desde allí viajó a Sao Paulo y ahora está de regreso en Zurich después de su experiencia en la ciudad brasileña. Ahora, Adrià se prepara para los próximos campeonatos y, ojalá, revalidar ese título en el próxmo mundial. Y, ojo, porque se podría celebrar en Barcelona, su ciudad natal. En 'La Tarde' hemos querido hablar con él para que nos contase cómo ha vivido este gran triunfo.

"Ha sido un poco curioso porque fue ir a Brasil y justo luego regresé a Zurich, así que la celebración con la familia y amigos en persona tendrá que esperar un poco más", comenzaba diciendo el jugador. "Este campeonato internacional se hace dentro de la Federación Internacional de Fútbol de Mesa. Luego hay otra que solo es de fútbol chapas. A pesar de esto han ido un poco las dos separadas y no se ha trabajado muy conjuntamente en hacer torneos conjuntos. Y, en este caso, es la Federación Internacional de Fútbol de Mesa que ya hacía la novena Copa del Mundo, y este año era la primera vez que incorporaban las chapas. Aunque en España, en la Federación de Fútbol Chapas que hay muchísimos clubes, yo he seguido un camino diferente y curioso porque yo vengo del fútbol botones catalán, y las chapas me tocaban un poco más de lejos", explicaba Adrià de qué estatutos se componía este campeonato.

El fútbol botones

Adrià Garriga es campeón de fútbol chapas, pero él empezó en el fútbol botones de muy chiquitito. "Al final la dinámica del juego, el concepto, es lo mismo, lo que cambian son las fichas. En vez de chapas se juega con botones más elaborados, con materiales específicos y es una obra más artesana. Al final cuando juegas, las dinámicas y las estrategias que usas son muy parecidas.

Diferencias con hace 20 años

El joven de 20 años ha contado cómo comenzó en este mundo de las chapas, un juego que ha ido pasando de generación en generación dentro de su familia. "Desde pequeño mi padre, mi tío mi primo.. todos jugaban y yo desde pequeñísimo en casa ya teníamos un campo. En mi pueblo también teníamos un club importante y he estado toda la vida entre competiciones, ligas, haciendo partidos... y al final nunca he parado. Cuando me enteré de esto no tuve otrra aternativa que lanzarme con esto", comentaba.

Para más inri, Adrià ha explicado las diferencias que hay ahora con hace 20 años, cuando su padre y su tío jugaban y donde el garbanzo era el protagonista del juego, ya que se usaba como pelota. "Garbanzos ya se ven pocos. En el caso del campeonato internacional se usaba una pelota de plástico. Muchas veces se encuentra en sitios de material para lego, otros son fabricadas manualmnete...". Una de las similitudes que aún persisten y que no cambian en el tiempo es la forma del portero: "Los jugadores son chapas pero el portero es un tapón de botella de plástico", decía, añadiendo que, "al final es lo mismo pero más elaborado. Ahora tenemos más sistemas digitales para diseños más chulos de camisetas, y cada uno se lo puede elaborar como quiera".

Cómo se juega a las chapas

La esencia del juego de las chapas es la misma, pero ha ido evolucionando con el paso del tiempo como ha contado Garriga. "El sistema de juego normalmente es un tiro por banda. Sí que hay jugadas puntuales donde tienes posibilidad de hacer dos tiros seguidos. Pero la idea principal es un tiro por jugador y luego, sobre todo, es mucho la estrategia de posición de las chapas, ya que son fichas estáticas y es muy importante donde las tengas distribuidas en el campo", señalaba Adrià.

En cuanto a lo que hay que tener en cuenta a la hora de jugar en el Mundial, Garriga ha dicho lo siguiente: "Hay un peso máximo a utilizar porque si no podrías meter ahí cosas que pesaran mucho y estabilizar mucho más la chapa y que fuera un poco ilegal. Sí que las chapas tienen que tener siempre un peso máximo. El formato de juego es un poco diferente, por ejemplo, en algunas cosas al reglamento español que hay de chapas, pero en general muy parecido", finalizaba.