¿Cómo se investigan los incendios?

Durante todos los veranos España sufre la aparición de incendios a lo largo de todo el país. Algunos de estos fuegos arrasan hectáreas y queman toda la vegetación a su paso. En el verano de 2017, Galicia sufrió cerca de 57 incendios que calcinaron más de 62.000 hectáreas de monte y de bosque.

Pero la tarea no termina después de que los bomberos extingan el fuego. Nos lo han contado este jueves en ''La Tarde'' de COPE el Director General de la Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia, Tomás Fernández, y el Director General de Emergencias de la Xunta, Santiago Villanueva. ''Cuando se apaga el incendio pasan a investigar los distintos equipos. La policía autónimica y la unidad adscrita de policía, como los forestales. Detectan dónde se ha iniciado el fuego y buscan las posibles causas, cómo se ha extendido el incendio. Y a partir de esos indicios o pruebas, se busca hacia dónde se fue el fuego. Además se añaden otras actuaciones vinculadas al incendio como la posible existencia de testigos, la posible existencia de otras pistas en otros lugares que puedan llevar, primero a esclarecer el incendio, determinar las causas y, en el mejor de los casos, proceder a la detención del causante de los fuegos. En un incendio se destruyen muchas pruebas debido a que el propio fuego las elimina. Además la colaboración ciudadana cuando se ha extinguido es mucho menor y no ayuda a esclarecer el problema'', afirma Santiago Villanueva.

''El 80% de los incendios son provocados, no por la mano del hombre, que esos son prácticamente todos a excepción de algunos rayos. El 80% son realizados con la intención de quemar. Para prevenirlos, en Galicia por ejemplo, está prohibido durante todo el verano usar el fuego en medio rural. En muchos casos nos preguntamos qué causa hay para no pensar que ese incendio no lo provocó la mano del hombre'', explica Tomás Fernández.

''Existen una serie de técnicas que permiten saber donde empieza el fuego. Porque el incendio al avanzar deja señales. Si sigues esas señales al revés, sabiendo en qué zona se originó, en qué zona se propagó, tu llegas a saber dónde comenzó'', cuenta el experto.

''El fuego en el monte es un elemento vivo. No es lo mismo que un incendio urbano, que quema una zona en concreto y no se extiende. En los lugares naturales avanza de manera muy rápida y puede cambiar de manera drástica de dirección dependiendo del viento'', concluía Santiago.