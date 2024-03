Los dos sencillos trucos para evitar caer en una estafa piramidal de una empresa y no perder todos tus ahorros

Hace 18 años que estalló la mayor estafa piramidal en España, el Fórum Filatélico, que el 9 de mayo de 2006 la sede de esta empresa dedicada a la compra venta de sellos fue registrada. Cerca de 300 mil personas fueron estafadas.

Existen otros casos como el de Bernie Madoff, que fue declarado culpable en 2009 y condenado a 150 años de prisión por defraudar 65 mil millones de dólares a clientes de todo el mundo.

Bernard Madoff, condenado en 2009 por estafa. EUROPA PRESS



Ahora, han salido a la luz centenares de denuncias contra una empresa llamada 'Herrero Brigantina'. Básicamente, se trata de un conglomerado de empresas que comercializaba con inversiones, planes de pensiones, préstamos, hipotecas... ¿Puede que sea otro caso de estafa piramidal?

Este lunes, en 'La Tarde', Pilar Cisneros hablará con uno de esos 35 mil clientes que tenía la empresa. Su nombre es Juan, e invirtió todo el dinero que tenía tras haber vendido una vivienda.

“La empresa parecía fiable”

Cuando Juan pidió el dinero de vuelta, “llegaron los problemas, nunca le devolvieron el dinero y se quedó sin nada”, ha explicado Pilar en el programa. La finalidad de haber invertido este dinero era ayudar a sus hijos, pero son ellos los que le están salvando ahora.

Además, Juan ha contado a la copresentadora que “la empresa parecía fiable” y encima, “tenía una importante y buena reputación, la firma incluso se planteaba salir a bolsa el año pasado”.

Aunque aún no se puede hablar de que este caso sea una estafa piramidal “hasta que la justicia se pronuncie”, surgen muchas dudas. ¿Cómo se puede evitar caer en una estafa piramidal? Pues para explicarlo, también ha participado en el programa el economista Fernando Trías de Bes.

Varias personas afectadas por la estafa de Afinsa y Fórum con carteles se concentran ante el Congreso de los Diputados. EUROPA PRESS



Asimismo, ha querido aclarar que la figura que maneja tu dinero, “el bróker”, es un indicador que hay que examinar para no sufrir una estafa. Lo primero es intentar saber “sobre qué grado de regulación, si es regulado o no, y si no es regulado, incluso, si hay alguna entidad que lo supervise”.

No obstante, explica que “hay un punto que se escapa porque Fórum Filatélico estaba regulado, estaba supervisado, y hay muchos casos de situaciones de este tipo en las que supieron engañar al auditor”. Por ello, asegura que “hay un punto de indefensión”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Concentración ante el Congreso de los afectados por la estafa de Afinsa y Fórum. EUROPA PRESS



Trías de Bes afirma que un tipo de interés muy alto “significa que alguien ha asumido más riesgos” e insiste en que “más rentabilidad, más riesgo y menos rentabilidad, menos riesgo”. Entonces subraya que no significa que te estén timando, pero que implica “más riesgo”, ya que igual que han ganado un diez, pueden perder un diez.