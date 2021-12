¿Contagia más una persona no vacunada? Un reputado virólogo da la respuesta

Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo - CEU, recuerda que las personas que están vacunadas dejan de producir material viral antes que las personas que no están vacunadas. En una entrevista este miércoles en "Herrera en COPE", el reputado profesional ha señalado la importancia de vacunarse y ha explicado que este hecho puede dar "un poco más de sentido" a la tenencia del pasaporte covid para determinar si hay que pasar más días o no de cuarentena.

Ante la propuesta de rebajar a cinco días la cuarentena, como está planteándose ya el gobierno español, Nistal mantiene su idea de que deben ser diez días para garantizar que no se contagie a otras personas. "Yo lo mantendría en diez, pero en caso de reducir prefiero que sean siete como en Reino Unido que cinco", ha explicado. Para Estanislao, es peligroso reducir a cinco los días de cuarentena ya que de nuevo hay que apelar a la responsabilidad individual para que la medida sea efectiva y no peligrosa. "Tristemente, hemos visto que cuando se apela a la responsabilidad no llega a todas las personas. El reducirlo a cinco días tiene un bagaje, hay datos que lo apoyan, pero no en todos los casos", ha dicho.

El profesional recuerda que la transmisión del virus "se produce un día o dos antes de los síntomas y tres o cuatro días después, pero se puede transmitir también más días". No obstante, Estanislao advierte de que hacerse una PCR a los cinco días dará irremediablemente positivo y cree que los tests de antígenos pueden ser "más determinantes" a la hora de conocer la carga viral de una persona. No obstante, Estalisnao Nistal ha recordado que aún no existen estudios para saber "cuánta carga vírica tiene una persona según los días de infección".

Sobre si un asintomático tiene menos días el virus, el profesional subraya que es posible que así sea pero no hay estudios que aún lo hayan confirmado. Lo que sí está comprobado es que los vacunados dejan de producir material viral antes que las personas que no están vacunadas.

Por último, el virólogo ha validado el uso de mascarillas en exteriores - una medida retomada de nuevo por el Gobierno la semana pasada para hacer frente a la sexta ola de la pandemia - pero cree que sirve de poco si luego no se cumplen estrictamente con las medidas en espacios cerrados. "Estamos viendo que hay sitios con muchas personas sin mascarilla, sin ventilación y sin la distancia de seguridad. Eso no lleva a nada bueno", ha dicho.

Para acabar con la pandemia, Nistal espera que pronto haya "una segunda generación de vacunas para que nos proteja completamente y antivirales que nos sirvan para contener el virus rápidamente".

