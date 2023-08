¿Cómo afectará la ley de bienestar animal que entra en vigor en septiembre? Un experto lo explica

En España hay más de 9 millones de perros registrados, 3 de 10 hogares tienen este tipo de mascota, y en unas semanas habrá una nueva normativa a la que los dueños deberán prestar mucha atención. En septiembre entra en vigor ley de bienestar animal y será obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil que hasta ahora solo era necesario para las razas potencialmente peligrosas (que ahora se llamaran razas de manejo especial).

Jose Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina de España, ha explicado en 'La Tarde' que este seguro sirve “para los daños que nuestra mascota pueda causar”, y ha subrayado que el problema es que “no está detallado porque no ha habido un desarrollo reglamentario de la ley”, por lo que ni los profesionales tienen clara la utilidad de esta ley. Este seguro no es solo obligatorio para los perros, sino para todos los animales, pero al no estar desarrollada la ley de manera reglamentaria, no se sabe cuál tiene que ser la cobertura para unos animales u otros, ni dentro de cada animal, si las razas se van a tener en cuenta por las aseguradoras.

Para los anteriormente llamados perros potencialmente peligrosos, ahora llamados "de manejo especial", la ley no habla de ningún tipo de cobertura específica, pero como eran razas que ya debían tener un seguro parecido a este, son los que menos van a notar el cambio, según ha contado el presidente de la RSCE.





Los gastos del nuevo seguro

Doval también ha manifestado que “los seguros de responsabilidad civil normalmente no son muy caros porque también se hacen en función del riesgo que haya de que, en este caso, un perro pueda causar un problema, pero lo normal es que un perro que está en casa no está sometido a situaciones en las que genere grandes riesgos”, por lo que cree que por eso “hasta ahora la mayoría de perros se incluían dentro del seguro del hogar”.

Un seguro de este tipo puede costar unos 100 euros a lo largo de un año, por lo que no es un importe que sea excesivamente elevado, pero sí es uno con el que muchas personas no contaban hasta ahora. “Nosotros hemos intentado hacer entender al legislador y al gobierno, que si se impone una obligación que tiene que ser generalizada, también hay que hacer el esfuerzo para que se puedan suscribir esos seguros a un precio razonable”, explicaba Doval.

Por otro lado, el experto avisaba también de que esto no se puede convertir “en simplemente una manera de hacer negocio para las empresas aseguradoras ni en una carga para los propietarios de mascotas que además pueda repercutir en el abandono de mascotas porque haya personas que no puedan asumir esos gastos como en el rechazo a tener un animal en casa porque los requisitos sean tantos que nos eche para atrás”.