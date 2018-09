Hasta hoy, unos 700.000 hogares están acogidos al bono social eléctrico. Son consumidores con bajos recursos económicos que consiguen ayudas para rebajar su factura de la luz. El nuevo plan del Gobierno abre el rango a más de un millón de personas. Aunque, hay que recordar, que quienes sufren pobreza energética superan los 4 millones.

Si quieres pedir el bono social, lo puedes hacer a lo largo del año. A quiénes les corre un poco más de prisa son a las personas que ya se estaban beneficiando de él. Mantendrán su bono social, pero deberán comprobar si están dentro de los nuevos criterios de ayuda. Y esto lo tienen que hacer antes del 8 de octubre.

CONSULTA TODAS LAS CONDICIONES PARA ACCEDER AL BONO SOCIAL

¿Quiénes se pueden beneficiar de este bono social?

Deben ser titulares de una tarifa eléctrica cuya potencia contratada no supera los 10 kilovatios.

Además de ésto, tienen que aportar su Renta. De esta manera se podrá demostrar su nivel adquisitivo y ver si son beneficiarios del bono social y de cuánto se pueden descontar de su factura de la luz. Los usuarios vulnerables podrían beneficiarse de un 25% en su factura de la luz, mientras los vulnerables severos, de un 40%.

¿Cómo saber quién es beneficiario de uno o de otro descuento?

Los pensionistas y familias numerosas que no tienen a su cargo menores de edad, si la renta no supera 11.279 euros. Si hay un menor al cargo, la renta no puede superar los 15.039 euros. Para dos menores la renta es de 18.794 euros.

Y los que podrían adquirir un descuento del 40% en su factura de la luz gracias al bono social serían los siguientes:

Todos los pensionistas que no superan los 7.520 euros y todas las familias que no superen los 15.039 euros

¿Hay alguna otra persona que sin estos datos de la Renta se pueda beneficiar del bono social?

Hay otro grupo de posibles beneficiarios:

Las personas que están en exclusión social. Y se sabe porque son personas que están siendo atendidos por los Servicios Sociales locales y a quiénes la Administración les está pagando al menos el 50% de su factura eléctrica.

Y también serían las personas que demostrando todo esto, tengan además, a alguien de la unidad familiar con discapacidad, alguien víctima de género o alguien que tenga una condición demostrada de ser víctima del terrorismo.

Si alguien cumple todos estos requisitos, ¿qué más hay que tener en cuenta?

El máximo de consumo al año. No te pueden dar beneficios sociales si luego vas a gastar más. Hay un ratio:

- Si no tienes menores a cargo, no debes superar los 1.200 kW/año.

- Con uno o más menores a cargo ya tu consumo debería ser entre los 1.680 y los 2.040...

- Las familias numerosas tienen un tope de 3.600 kW/año.

- Los que tienen alguna pensión, por ejemplo, no deben superar los 1.680 kW/año.

¿Qué hay que hacer para poder ser beneficiario del bono social eléctrico?

No hay que ir a ningún Ministerio, ni a Servicios Sociales, ni a tu ayuntamiento. Nada por el estilo. Esto se lo debes acreditar a tu propia compañía de electricidad.

Vas a tener que enviar la solicitud firmada, el DNI, una fotocopia del Libro de familia, certificado de empadronamiento, fotocopia de familia numerosa o certificado que acredite las circunstancias especiales.