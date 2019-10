Carmen Linares, una maestra del cante jondo

Esta que escuchan es la voz de la cantaora Carmen Linares, la única mujer del flamenco que ha ganado el Premio Nacional de Música de España en la categoría de interpretación y una de las maestras del cante jondo.

Carmen está de gira con su último álbum, Verso a verso, que es un homenaje al poeta de Orihuela, Miguel Hernández. Además de a Miguel Hernández, Carmen ha puesto voz a versos de Lorca, de San Juan de la Cruz, de Juan Ramón Jiménez, o al Amor Brujo de Manuel de Falla entre muchos otros.

Carmen Linares ha pisado escenarios de medio mundo y ha crecido con los mejores. Es contemporánea de Camarón y Enrique Morente. En su trayectoria ha sido reconocida con reconocimientos como el Premio Nacional de Música o la Medalla de Oro de las Bellas Artes, y que ahora da a conocer su mundo en 'La Tarde de COPE'.

Carmen Linares explica ante los micrófonos de la Cadena COPE que se considera una una cantaora ortodoxa pero que vive su tiempo. “Yo no me limito solo a hacer el cante jondo sino que abro un abanico inmenso que tiene el flamenco, y eso me permite tener acceso a un mayor número de recintos”, declaraba la cantaora.

Carmen Linares también ha hablado sobre su último trabajo, Verso a Verso, una gira dedicada al poeta Miguel Hernández. Carmen cuenta que Miguel Hernández fue el primer poeta que descubrió.