Leer a Machado "te da nuevos contenidos y nuevos alicientes para pensar la vida"

Antonio Machado es uno de los grandes poetas del siglo XX, era uno de los escritores españoles más leídos. Pero como en la poesía también hay modas, se le consideró en su época poco moderno. Pero siendo una figura literaria tan relevante, ¿por qué ya no se le lee como antes?

En La Tarde de COPE se lo preguntamos a José Ángel González Sáinz, que está al frente del Centro Internacional Antonio Machado en Soria.

¿Por qué merece la pena retomar a Machado?

José Ángel nos ha dado argumentos: "Merece la pena porque a los grandes poetas y grandes escritores siempre merece la pena leerles, y cada vez que los lees y cada vez que lees cosas que no has leído antes, te dan nuevos contenidos, nuevos alicientes, para pensar la vida, para pensar tu vida."

El director del Centro Internacional Antonio Machado en Soria apunta al carácter universal de la obra del autor sevillano: "Me caben pocas dudas de que Antonio Machado es uno de los grandes poetas universales de su época. Y que gana sobre todo cuando lo comparas con alguno de los grandes de su tiempo, por ejemplo con el que nació en su mismo año 1875, con Rainer Maria Rilke. Yo creo que los dos son los dos grandes poetas del momento."

Ante la duda de Fernando de Haro sobre si es mejor leer a Machado por "Soledades" o es mejor empezar a leerlo por "Campos de Castilla". González Sáinz apunta que "es uno de esos poetas que lo puedes leer por donde quieras". Y nos invita a profundizar más en el estudio de su obra. "Cuanto más lo he leído, más conciencia he tenido de que la obra de Machado no es una obra sistemática, en el sentido de los grandes sistemas filosóficos. Pero sí que es una obra donde el pensamiento tiene una coherencia extraordinaria y donde encajan prácticamente todos los poemas, y todas sus prosas y sus correspondencias. Es una obra de extrema coherencia. Que se va completando", dice el escritor y director del Centro Internacional Antonio Machado, a lo que continúa diciendo "yo invitaría a no quedarnos con la docena de poemas más trillados, que no suelen ser los mejores. Yo invitaría a indagar más.'

Fernando de Haro aprovecha para recomendar también los poemas de Machado que están en las canciones de Serrat, como otra manera de conocer la obra del literato sevillano.

Tal y como nos ha explicado José Ángel González Sáinz, no debemos olvidar nunca que Machado es un poeta pensador y por lo tanto su poesía es una poesía de pensamiento. Y nos ha dado más argumentos para refugiarnos en su lectura, sobre todo en tiempos covulsos: "A partir de la intuición, él ha ido pensando la mayor parte de los temas de la vida de una persona: la muerte, el amor, el miedo, la esperanza, el paisaje... Su lectura es un acompañamiento de los problemas que nos van acuciando en nuestro día a día. Entender la poesía de Machado como un acompañamiento de vida."

Como dato llamativo a la vez que actual, José Ángel ha apuntado: "Uno de los mayores peligros que veía Machado en la guerra era la falta de fantasía, la falta de imaginación, para que los humanos concibamos lo que es una guerra."

