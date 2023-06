Borja Sémper: "Si el PP no tiene mayoría absoluta y no puede pactar, siempre gobernará el PSOE con los demás"

España se prepara de nuevo para acudir a las urnas. Aún con la resaca electoral del pasado 28 de mayo y mientras las formaciones municipales y autonómicas continúan cerrando acuerdos para llegar a las instituciones, los partidos nacionales ultiman las listas de cara a las próximas elecciones generales del próximo 23 de julio.

Borja Sémper es portavoz de campaña del Partido Popular y ha pasado este miércoles por los micrófonos de 'La Tarde' para hacer una radiografía de los últimos pactos de la formación de Alberto Núñez Feijóo y de cómo se están preparando de cara a la próxima cita electoral.

Ahora, sobre todo, con las miradas puestas en la Comunidad Valenciana, donde PP y Vox han llegado a un acuerdo para gobernar en la región. Todo ello después de que el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, rechazara cualquier pacto con Vox y pidiera vía libre para un gobierno en solitario de los populares.

A raíz de esto, Sémper ha defendido la posición del PP valenciano. "Es compatible", ha aseverado al ser cuestionado sobre este pacto. "Los presidentes de partido conocen mejor que nadie su territorio", ha agregado. En este sentido, Sémper ha defendido que "la mitad de los ciudadanos de Valencia han pedido cambio y lo han hecho a través de sus votos al PP y Vox".

Así las cosas, ha dejado claro que "no es que no queramos a Vox en el Gobierno", sino que tienen la intención de "conformar gobiernos del PP". A continuación se ha preguntado: "¿La alternativa cuál es? Si el PP no tiene mayoría absoluta, está condenado a no gobernar en ningún sitio de España, con lo que nos cargamos el pluralismo y la posibilidad de alternancia en nuestro país". Por ende, y siguiendo este razonamiento, significaría "que si el PP no saca mayoría absoluta, siempre gobernará el PSOE con los demás".

"Da igual que sean independentistas, Bildu, Podemos, Sumar, las mareas y los mareos. Y resulta que el PP no puede pactar con nadie", ha sentenciado el portavoz de campaña. En el caso práctico de la Comunidad Valenciana, Sémper ha defendido el acuerdo contra el anterior gobierno conformado por PSOE y Compromís. "Creo que es compatible y no creo que el PP y Feijóo estemos mareando la perdiz", ha matizado, por lo que defiende: "Vamos de frente y con transparencia, y eso es lo que vamos a pedir en estas elecciones generales".

Una "mayoría amplia" para gobernar en solitario



El portavoz popular ha defendido que el "cambio en España" de la mano del voto al PP, para lo cual, sería "ideal" conformar un gobierno de la nación "solo conformado por miembros del PP". Eso sí, siempre en "abierto diálogo con el resto de formaciones en la Cámara".

Por ello, ha reiterado que el "objetivo prioritario" del partido es las urnas es "obtener una mayoría amplia que nos permita gobernar sin otros partidos políticos" y ha extrapolado la situación nacional con las de Andalucía o Madrid, donde los escenarios representan un modelo que "generaría estabilidad y confianza".

El portavoz de campaña del PP ha acusado a Pedro Sánchez de hacer que la confianza de los ciudadanos en los políticos se haya reducido, según las últimas encuestas. "Cuando el valor de la palabra desaparece, cuando se dice una cosa y al día siguiente la contraria, cuando se hacen políticas perjudiciales, cuando no se rectifica, no se pide perdón y cuando los políticos insultan", ha enumerado, lo que se consigue, a su juicio, es que la política parlamentaria "se haya ido degradando".

Con respecto a las listas del Partido Popular de cara al 23-J, ha asegurado Sémper, se intenta reflejar con los nombres que constan en ella "lo que es el PP y en buena medida lo que es España". "Gente con matices que se expresa de manera diferente, pero que comparte un objetivo común", ha agregado.