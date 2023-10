Blanca Suárez, en 'La Tarde': "El problema no está en no gustar, sino en cómo se expresa el rechazo"

La actriz Blanca Suárez ha pasado este lunes por los micrófonos de 'La Tarde' para hablar de su última película 'Me he hecho viral'. En este filme de Jorge Coira, la protagonista Mabel, interpretada por Suárez, va en un avión camino de Polinesia junto a su marido. Al quedarse sin batería en su móvil, toma el de su pareja y se encuentra con unos mensajes inesperados que dejan entrever una infidelidad. Ahí, en ese momento, Mabel enloquece. Entre tanto, los pasajeros del avión le graban, suben esto a redes con el hashtag #LaLocaDelAvión y se hace viral.

Una comedia cuyo trasfondo deja ver los peligros de las redes sociales y sobre los que la actriz ha hablado en los estudios de COPE. Suárez ha recordado sus inicios en el cine, cuando no había "cámaras digitales" y cuando "en unas podías estar tus dos tres meses largos". Ahora, sin embargo, la última que ha hecho se ha rodado en tan solo "seis semanas".

"Para mí es malo, lo bueno es que seguimos haciendo buenas películas en menos tiempo y el tiempo cuesta dinero", ha asegurado. No obstante, ha subrayado que en España "hay mucho talento y si nos dan un poquito más de tiempo, iríamos con el agua menos al cuello". La actriz ha hecho alusión a los horarios que manejan durante las producciones: "Recuerdo que en Nueva York teníamos que grabar en Manhattan y era la maratón, cerraban los puentes, tenías que salir de la isla y la citación era a las tres y media de la mañana".

Sobre la película, Suárez ha subrayado que es "un fiel reflejo a los tiempos que estamos viviendo", en los que todos "tenemos una cámara en el bolsillo, hacemos fotos y vídeos a cualquier cosa y no los vemos nunca más". Una comedia, ha dicho, que juega "muy al filo". Sí es cierto que es una "comedia con todas las letras mayúsculas", pero al mismo tiempo "está tratando unos temas con los que todos los relacionamos en nuestro día a día", como son las redes sociales.

Finalmente, y sobre los haters en redes, Blanca Suárez ha asegurado: "La gente a la que le gustas está y a la que no también. Ojalá pudiéramos hacer algo para intentar charlar o hacer comprender a esa gente que el problema no está en no gustar, sino en cómo se expresa ese rechazo que se tiene hacia uno".