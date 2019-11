Benito Zambrano: "Las películas hablan de miserias para que no nos equivoquemos en la vida"

El cineasta Benito Zambrano a presentado en La Tarde de COPE su última película, "Intemperie", basada en la novela de Jesús Carrasco.

Fernando de Haro ha comenzado la entrevista por el final del film, por la dedicatoria que realiza a los que quieren perdonar. Zambrano ha concretado que su cinta es "un homenaje a los que hacen un esfuerzo por hacer un mundo mejor". "Hay una frase que se repite en la película, y es 'no malgastes tu vida odiando'", recalca el cineasta.

"Yo vengo de un pueblo y he aprendido de mis mayores. He aprendido que hay que vivir una vida, sea pobre o no, pero digna, y es lo que se muestra en la película", indica Zambrano. Además, ha remarcado: "Hablamos en el cine siempre de las miserias del ser humano. Es para que sirvan para equivocarnos en el cine y no en la vida real".

"Intemperie" se estrena en los cines este viernes 22 de noviembre.