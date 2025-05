Va de Barcelona a Japón en coche, le paran en la frontera de Rusia y se queda mudo al ver por qué le detienen: por algo muy español

¿Qué harías si, de repente, te tocasen dos millones de euros? Puede parecer el anuncio de una lotería, pero lo cierto es que todos, en algún momento, hemos podido pensar qué haríamos si nos toca una enorme cantidad de dinero.

Los hay que lo utilizarían para comprar una casa, o un coche, o para dejar trabajar y dedicarse a vivir la vida. Sin embargo, si hay algo que todos haríamos con un buen ingreso, sería hacer un viaje largo y lejos de España.

Y es que, para hacer uno de esos viajes que tanto has deseado, hacen falta dos cosas fundamentales: tiempo y, sobre todo, dinero. Porque sin este último, lamentamos decírtelo, es posible que te quedes en casa.

EFE Imagen de recurso

Por eso mismo, hay quienes se las ingenian para evitar que todo cueste un pastizal y poder viajar igualmente. Eso sí, renunciando a ciertas comodidades. Y es, precisamente, lo que ha hecho Fabio.

Él decidió dejarlo todo atrás para emprender un viaje en el que cruzase medio mundo. Su idea era clara: ir desde Barcelona a Japón. Eso sí, no lo quería hacer por la vía fácil y coger un avión. Por eso, optó por usar su coche.

Kilómetros de coche para llegar hasta Japón

Fabio sabía que no es tan fácil eso de recorrer medio mundo en coche, por lo que ideó un plan. Tenía que comprarse un coche barato, de 900 euros de presupuesto, y reconvertirlo en su casa.

Decidió entrar a Wallapop, canal de compraventa, y buscar un coche de segunda mano con ese presupuesto. Y, contra todo pronóstico, lo encontró: era un Fiat de 1998. Cuando investigaba sobre él, se dio cuenta de que era un coche que tenía de los mejores motores, así que siguió planeando su viaje.

Lo ha reacondicionado para conseguir que sea su casa rodante durante estos meses, por lo que solo cuenta con el asiento del conductor. El resto sirve de cama, de baño, y ahí lleva provisiones, comida y bidones.

Su viaje lo ha planeado para que sea una declaración de principios: se puede recorrer el mundo de forma 'low cost'. 'El mismo explicaba en 'La Tarde' que viajar por el mundo en estas condiciones no es fácil, pero es algo tremendamente atractivo.

Ahora mismo está en Siberia, al norte de China. “Cuando compré el coche lo quería de menos de mil euros, el coche me eligió a mí porque era poco presupuesto. Resulta que es de los mejores motores, el coche tiene 264.000 kilómetros. Cuando hice la revisión y solo una vez más he cambiado los neumáticos” explicaba.

A pesar de que ha sido muy metódico para realizar este viaje, confiesa que hay muchos imprevistos con los que cuenta para ir improvisando parte del viaje. “Hay una base que son las entradas y salidas de países con las visas, no me las puedo saltar. Con eso, voy jugando, pero mi cabeza cambia de idea 20 veces” explicaba.

Tanto es así, que en Rusia le pasó algo con lo que era imposible contar: le detuvieron por un surrealista motivo.

La detención en la frontera que le tuvo horas en pie

Fabio lleva viajando 51 días por el mundo, y, como imaginarás, no todos los trayectos han sido fáciles. Confiesa que hay ciertos países que le ponen más pegas, como son Rusia o Irán, ya que no le dejan pagar con tarjeta.

Eso sí, le parece que tenemos muchos prejuicios de estos países. “Lo que me ha sorprendido es que tenemos muchas ideas de esos países pero están avanzados y me he sentido súper seguro” decía.

Durante todo el viaje se ha sentido seguro, excepto con la detención en Rusia, por la que estuvo hasta altas horas de la noche retenido, durante más de ocho horas.

Imagen de archivo de una bandera de Rusia

“Empezaron a mirar mi coche en la frontera, y se fijaron en medicamentos que yo tengo de la alergia, que ahí no se pueden tener si no te la receta un médico ruso. Se lió una...” empezaba contando.

“Bajaron comandantes, todo. Me tuvieron 8 horas, me hicieron la típica foto de los delincuentes, pesaron todo, me hicieron firmar cosas en ruso y escribirlas en ruso, y me dejaron ir a las 4 de la mañana, al ser una medicina...La analizaron y me dejaron ir, pero estaba tranquilo” confirmaba.

De momento no se plantea ir acompañado a estos viajes, y dice que volverá a España en avión, pero no pretende, por ahora, jubilar su Fiat que tantas alegrías le ha dado.