El baile como terapia para mejorar nuestra salud mental: ¿Qué beneficios tiene para nuestro cerebro?

España está en fiestas y, sin duda, una de las cosas que caracteriza a cualquier verbena o celebración en los pueblos y en los barrios de todo el país es el baile. La música y el baile forman parte del lenguaje universal del ser humano. Es curioso como unos pasos a veces pueden expresar tanto.

¿Pero qué sentimos cuando bailamos? A veces alegría, conexión con los demás, otras quizás nostalgia... Pueden ser muchas cosas las que nos pasan por la cabeza al movernos. Desde luego, ya se sabe que bailar tiene muchos beneficios para la salud física, pero también para nuestro bienestar mental. Al bailar las neuronas interpretan su propia y compleja coreografía. Por sencillos que sean los pasos, necesitamos procesar mucha información al arrancarnos a bailar: ritmo, melodía, o la coordinación de los movimientos con otras personas.

Así es la última forma de hacer ejercicio bailando que está de moda en España: desde casa y para todo el mundo Mamen Mateo, una profesora y directora de la escuela de baile El Almacén, en Zaragoza, desentraña en 'La Noche de COPE' el "baile en línea" Redacción La NocheJosé Manuel NietoMadrid 22 feb 2023 - 02:54

Nuestro cerebro analiza la información que nos hace bailar de una forma determinada y que dependerá de nuestro estado de ánimo. Lo que sí es seguro es que bailar nos ayudará a sentirnos mejor, probablemente te ha pasado alguna vez. Un baile en las fiestas del barrio después de un mal día, o simplemente en casa poniéndonos un poco de música, seguramente nos ha hecho ver las cosas de otra forma.

¿Que pasa dentro de nuestro cerebro cuando bailamos?

“Es una de las actividades que más activación produce en el cerebro”, afirma la neuropsicóloga Sandra Martínez. Dentro de nuestro cerebro se regula y se coordina desde el movimiento hasta la emoción que nos produce el baile y la música. “Es como un estallido de conexiones desde los lóbulos prefrontales, que son los que más coordinan el movimiento, hasta el cerebelo, que está justo en la punta opuesta, pasando por toda la parte parietal, que controla más el movimiento”.

Estos movimientos generalmente se van aprendiendo observando, como comenta esta neuropsicóloga, pero el sentido del ritmo es algo con lo que venimos influidos por nuestra genética. “Evidentemente, como todo, si trabajamos ese ritmo, ese equilibrio, esa coordinación, podrás tener un poco más de éxito en el baile, pero la ciencia ha demostrado que todos esos ritmos somos capaces de incorporarlos desde bien pequeños”, indica Martínez.

A la hora de bailar también segregamos una serie de hormonas, que son las culpables de que mejore nuestro estado de ánimo. Una de las más sorprendentes, más allá de la dopamina o la serotonina, que son las más conocidas para producir bienestar, es la adrenalina. “Siempre está muy vinculada a emociones muy intensas, pero normalmente que no son positivas”, señala Sandra Martínez. “Pero justo en el baile cuando empezamos a vincularnos con esa música de una manera más intensa, se ha observado que la adrenalina está presente también”. Esta hormona, recuerda la neuropsicóloga, favorece la oxigenación de los músculos y del cerebro, lo que provoca que coordinemos toda la información y los movimientos de manera más adecuada y consciente.

El "yo no sé bailar" ya no es excusa

Por todo ello, el baile es una muy buena cura contra los problemas de salud mental. “Está muy vinculado a nuestro bienestar, tanto para desechar emociones negativas como para adquirir positivas”, detalla Martínez, que confirma y aconseja que se use como terapia para combatir muchas patologías. No obstante, recomienda que se realice incluso cuando no hay un diagnóstico de por medio, porque a cualquiera le puede haber bien moverse un poco.

Precisamente hay profesionales de la danza que se dedican a promover el baile como una terapia. Es el caso de la bailarina y coreógrafa Laura Llader, que se denomina también como danzaterapeuta. “Llevo miles de personas con las que he trabajado, tanto niños como adultos, y veo los grandísimos beneficios que tiene la danza”. En su método une la neurociencia y técnicas de danza de distintos países para conseguir sacar el máximo potencial de las personas con las que trabaja.

Reconoce que es esencial quitarle el miedo al baile y no encerrarse en decir “es que yo no sé bailar”, hay que dejarse llevar. Como profesional de la danza, considera que ese afán por el movimiento perfecto obstaculiza en cierta manera que el baile llegue a todo el mundo y pueda beneficiarse de ella como terapia. “La danza es para todos”, concluye Laura Llader.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado