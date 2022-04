BA.4 y BA.5: qué se sabe de las nuevas variantes de ómicron y qué está pasando con la séptima ola

Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta ola de coronavirus. Hace tiempo que no usamos esas expresiones. Fíjate, falta una semana exacta para el Gobierno apruebe la retirada de mascarillas en interiores. ¿Cómo saber si hemos empezado una séptima ola sin rastreos? Bueno, la incidencia y los datos se publican los martes y los viernes pero estamos en una media de 500 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Es esto mucho o poco? ¿Nos encontramos en una fase de meseta?

Estas preguntas y muchas más las responde en 'La Tarde' Juan Antonio Sanz, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública. Los datos indican que "estamos en una fase de meseta aunque experimentando una leve subida de la incidencia", asegura este experto. Hay indicadores esperanzadores aunque las cifras de la incidencia dejan siempre un poco "intranquilo".









Respecto a la poca información que hay actualmente con el covid, Sanz ha indicado que "llega un momento en el que no podemos ver todo el día los datos. El sistema no tiene capacidad de vigilar y dar unos datos fiables en todo momento. Tenemos que ir viendo como estamos y hacer la vigilancia en un sitio que no nos falla. En los hospitales y en las UCI. Esto nos permite saber como estamos".

"Quizá no necesitemos tanta información", reflexiona Cisneros ante el elevado número de españoles vacunados tras escuchar al experto. Existe otra preocupación: que se empiece a hablar de variantes de ómicron, ¿qué son? ¿y las recombinaciones? "Todos los virus continuamente mutan. Algunos son más cambiantes que otros e inestables y ómicron no es excesivamente cambiante pero tiene una facilidad de cambio que preocupa. Es cierto que surgen nuevas variantes pero ha sido continua a lo largo de toda la pandemia. Habrá que vigilarlas y si escapan al efecto de las vacunas", asegura el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública.

"Hay que correr un riesgo", asegura Juan Antonio Sanz en 'La Tarde'

A una semana de que no se tenga que utilizar la mascarilla en interiores, Sanz ha indicado que "es un poco pronto pero hay que correr un riesgo. Yo hubiese esperado un poco más pero me alegro porque se ha valorado la posibilidad de que se quitase antes de Semana Santa y aguardemos a que acaben las vacaciones aunque actualmente la llevamos poco en interiores".





No cabe olvidar que la transmisión del virus continúa siendo alta y esto podría llevar a la aplicación de "nuevas medidas de protección para prevenir contagios también por la aparición de nuevas variantes".

Ómicron sorprendió aunque es cierto que causó 13.000 muertes entre enero y marzo. Ahora ha bajado ese número. Se habla mucho de la "gripalización" de la covid, ¿se encuentra la covid en el mismo número de fallecidos que la gripe? Lo cierto es que "todavía muere más gente por coronavirus que por gripe. Al año, por esta enfermedad mueren 5.000-6.000 personas al año. Queda bastante para decir que el covid es similar a la gripe". Y hay que tener en cuenta esto.

Así que, mucha prudencia en estos días festivos. El covid permanece activo y no hay que bajar la guardia.

