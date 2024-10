La autopista española cuyo pago va realmente a las pensiones de los jubilados holandeses: esto es lo que te cuesta

Justo antes de que votásemos en las elecciones generales del año pasado, Pere Navarro, director de la DGT, anunciaba que a lo largo de este 2024 los españoles pagaríamos por las autovías y por el resto de carreteras que circuláramos.

Sí, estamos a solo dos meses de que termine el año y esa promesa no se ha cumplido, pero eso no significa que no vaya a llegar a lo largo del año siguiente.

Una noticia que, igualmente, cayó como jarro de agua fría en todos los ciudadanos, ya que afecta directamente a su bolsillo. Sea como sea, es una práctica que ya está instaurada en diferentes países de la Unión Europea y, de forma distinta, financian sus carreteras.

¿Cuándo pagaremos por circular por las autovías?

Por un lado, hay un modelo de pago por uso. Esto es una tarifa determinada por circular por una carretera o un tramo concreto. Este es el sistema que tienen en Portugal, que fue una de las condiciones de su rescate en el año 2011. Así, tienen un sistema de vigilancia que leen las matrículas de los coches y las etiquetas medioambientales.

Y el otro de los modelos es el de las viñetas. Es una tarifa plana por tiempo de uso que puede ser semanal, mensual u anual. Esta la utilizan en Austria o Hungría.

Aunque actualmente no estemos pagando más que por las autopistas, el pago por las autovías podría ser una realidad. Así lo explicaba en 'La Tarde' Fernando Minaya, ingeniero civil especialista en Infraestructuras, Seguridad Vial y Movilidad en Fesvial.

“En principio es una directiva europea el pago por autovía, están pendientes de incluir los kilómetros de carreteras convencionales” decía.

Imagen de archivo

“No es muy adecuada para el usuario, sí hay unas ideas, salió al principio de las elecciones, no es bienvenida. Dependiendo de la cantidad de kilómetros que hagas, así recibirás” explicaba.

Y, como él mismo decía, aunque España se haya comprometido a esa medida, en este 2024 “se echaron atrás”.

Sin embargo, él apuntaba a que hay ciertas autopistas y carreteras que pagamos cuyo dinero no va al Estado, sino a fondos privados. Y es el caso de una de las carreteras más concurridas de nuestro país.

La autopista española cuyo pago va a los jubilados holandeses

Como explicaba este experto, muchas de nuestras autopistas están financiadas por empresas privadas. “Es un fondo privado el que hace una concesión, la construye y lleva asociado una explotación y mantenimiento” comenzaba explicando.

“Pasados unos años, algunas concesiones terminan y hay otras formas de financiación que no llevan al usuario a pagar, son peajes en sombra. Esto es un negocio y aquí no son ONG” expresaba.

Es lo que pasa con esta tan concurrida, la AP-9, que recorre Galicia de norte a sur. Para que te hagas una idea, viajar desde Coruña a Vigo cuesta unos 20 euros, y esto, solo de ida.

Autopista del Atlántico

Es lo que paga Diego que, por motivos laborales, tiene que recorrerlas todos los días. “Tenemos tres coches de empresa un coste mensual en torno a los 400 euros que multiplicado por doce mensualidades, 5000 euros al año”.

Considera que la autopista está más que pagada y, tal y como cuenta, los beneficios van a los pensionistas de Países Bajos. La empresa encargada la ha vendido a este fondo de pensiones neerlandés.

“Suelen ser grandes constructoras, asociadas a una serie de fondos. El problema es que se ha hecho una inversión previa, lleva costes de mantenimiento y explotación, y esa explotación, son los beneficios que estos fondos realizan. Ven la cantidad de tiempo por el que son concesionarias” explicaba.

“El Gobierno gestiona parte de las autopistas, pero tiene capacidad limitada. Nos estamos encontrando con esa falta de mantenimiento que desde el punto de vista de seguridad vial el factor infraestructura influye muchísimo” sentenciaba.