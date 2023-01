El autoconsumo eléctrico del futuro que ya es realidad: sin baterías ni placas solares en los tejados

Es una tendencia inequívoca. El autocosumo ha venido para quedarse. Solo hace falta mirar a los tejados de pueblos y ciudades. Cada vez son más las instalaciones de placas solares, sobre todo en chalés, urbanizaciones y comunidades de vecinos.

De hecho, el autoconsumo eléctrico se ha duplicado en 2022 en España. La potencia instalada en nuestro país supera ya los 5 gigavatios y de continuar a este ritmo, se cumpliría el escenario más optimista de cara a 2030: alcanzar los 14 gigavatios, es decir, el 74 por ciento de la energía que consumimos sería, de ese modo, de origen renovable.

Son muchos los factores que explican este auge del autoconsumo. Uno de los principales es el elevado precio de la luz. “Hay gente que ha dicho ya basta”, ha explicado en La Tarde de Cope el profesor de Economía, Fernando Trías de Bes.

También hay un punto social relacionado con el medioambiente. "Hay personas que quieren contribuir a no producir más emisiones de C02", defiende.

¿QUÉ SON LAS 'BATERÍAS VIRTUALES'?

Sin embargo, sigue habiendo inconvenientes y obstáculos a la hora de decidirse a realizar una instalación. Uno de ellos, es el no poder acumular la energía que las placas solares generan si no es con baterías. “Las baterías son caras, tienen una vida útil, y eso hace que tardes mucho en amortizarlas”, expone.

La alternativa que existe, explica Trías de Bes, son las 'baterías virtuales'. Son baterías que no tienes físicamente en casa, sino de forma virtual para aprovechar el excedente que no podemos usar. “Las distribuidoras de energía hacen que lo que vuelcas a la red y no consumes, te lo guarden para lo consumas desde la red cuando puedas”.

"Esto ya se puede hacer", asegura. Así, se evita uno de los principales inconvenientes a la hora de aprovechar las placas en aquellos casos en los que las horas solares no coinciden con las de consumo habitual.

ADIÓS A LAS PLACAS EN LOS TEJADOS

Otra de las novedades que están por venir son las conocidas como 'placas remotas', es decir, una inversión en instalaciones que son tuyas pero que no están en tu tejado.

“Se instalan placas solares en lugares remotos y tu inviertes en ellas. Compras 15 placas en el desierto de Los Monegros. Las distribuidoras cuentan los kilovatios que genera y eso te lo restaran de la energía que consumas. En el fondo, todo es virtual. Tiras de la red normal, pero ellos te lo descuentan de otro punto que tú has generado en otro punto de España”, asegura el profesor de Economía.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado