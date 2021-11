Así trabaja un barrendero contra la ceniza que emite el volcán de La Palma: "Es una lucha constante cada día"

El nuevo volcán de La Palma ha emitido durante las últimos días más lava y cenizas a la atmósfera, con lo que ha empeorado la calidad del aire en algunas zonas y ha incrementado el caudal de las coladas, una de las cuales amenaza con cortar una de las dos carreteras de acceso a Puerto Naos, en Los Llanos de Aridane.

Imagínate las condiciones en las que trabaja el personal de limpieza de esta zona. Por ejemplo, en Los Llanos de Aridane. Zebensuí Hernández es uno de los profesionales de limpieza que está en primera línea, barriendo las calles y las aceras. Pendiente de cada cambio de dirección del viento.

En los micrófonos de 'La Tarde', Zebensuí contaba que "llega mucha ceniza de varios tipos: más finita, más gruesa... es frustante. Esta tarde estábamos todos los operarios en el estadio municipal retirando ceniza y hay previsión de que cambie el viento". Lo que provocará que ese estadio, de nuevo, se llene de ceniza pese al trabajo de este barrendero. Además, indicaba que "posiblemente podrán llevar a cabo los niños actividades de deporte durante uno o dos días".

"Esa frustación es extensible a todos los vecinos que limpian. La ceniza no deja de ser arena volcánica y es muy pesada. Entonces es una lucha constante cada día y ahora prácticamente toda la comarca estamos colapsados con las cenizas. Vías, casas... poca es la ayuda y las empresas que participen".

Zebensuí y sus compañeros llevan EPIs, mascarillas, gafas, guantes, zapatos de protección. Todos los medios posibles para protegerse ante la evolución de la calidad del aire y la ceniza. "Esto no me lo habría imaginado en la vida. Yo no viví el año 1949 pero parece ese año", indicaba.

Una circunstancia muy complicada que hace que el trabajo de este barrendero tenga más valor que nunca.