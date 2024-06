¿Tienes hermanos? Si es así, ¿en qué lugar te encuentras tú entre ellos? Ya seáis muchos o pocos, seguro que tienes y atesoras miles de anécdotas con ellos y las guardas en el fondo de tu corazón. Porque, honestamente, cuando uno va creciendo, se da cuenta de que pasar la vida al lado de tus hermanos es un premio enorme.

Habréis jugado a mil cosas distintas, habréis desarrollado la imaginación juntos, y habréis hecho todo tipo de trastadas. Conforme fuisteis creciendo, seguro que fuisteis madurando en vuestra relación y pasasteis a ser grandes amigos y compartir muchas confidencias. Habéis forjado, en otras palabras, una relación eterna que va mucho más allá de los lazos sanguíneos.

Padres jugando con sus hijos durante el confinamiento





Y sí, seguro que estás pensando en este momento que esa es la parte buena, pero que, con tus hermanos, también ha habido momentos de mucha tensión. Sí, hay infinidad de peleas, malentendidos, molestias y altibajos en la relación. Porque, siendo honestos, cuando uno es más pequeño, tiende a molestar a sus hermanos.

A todos nos ha pasado, aunque trastadas las hay por un tubo. Si no, que se lo digan a esta oyente de 'La Tarde', que, en pleno directo, nos ha confesado qué es lo que hizo con su hermana que costó la intervención de sus vecinos.

La trastada que le hizo a su hermana

Si piensas en tu infancia y en todos los juegos que hiciste a lo largo de ella, recordarás con mucho cariño esas veces en las que jugabas a ser mayor. Que si papás y mamás, que si jugar a ser cocinero, o a médico... Un montón de juegos que incluían, casi siempre, una profesión a la que dedicarse.

Pues bien, todos hemos tenido el sueño de ser peluqueros cuando éramos más niños y, normalmente, lo poníamos en práctica con nuestros muñecos. Hacíamos y deshacíamos con ellos, normalmente, dejándolos fatal peinados. Sin embargo, a veces, experimentábamos con personas y, ahí ya se liaba.

Alamy





Es de lo que hablábamos en La Tarde, porque una niña ha montado su propia peluquería en casa y ha terminado haciendo unos destrozos a sus familiares para tener cuidado. Por eso, preguntábamos a nuestros oyentes cuándo habían hecho algo similar. Y, la verdad, esta oyente se ha llevado la palma.

Y es que, de pequeña, aprovechó la siesta de su madre para molestar a su hermana. Así lo contaba su hijo. "Quería ser peluquera, la madre se echó la siesta y le cortó el pelo hasta que igualándoselo se lo dejó a ras. Viendo los llantos de su hermana al darse cuenta, dijo "que me lo corto también para que mamá no nos pegue con la zapatilla"" recordaba entre risas.

"Tuvo que venir la vecina de los llantos que había, era peluquera, pero no había manera de arreglar la situación" decía entre risas.

Los diferentes cortes de pelo

Cortar al flequillo a las Barbies ya era un asunto peliagudo, porque casi siempre las dejabas calvas, mucho más cuando se lo cortas a una persona real. Como recordaba la codirectora de 'La Tarde', Pilar Cisneros, "cuando te quieres dar cuenta te quedas sin flequillo".

Es lo que debió pensar el marido de esta oyente, que contaba que, cuando la hija que tienen era pequeña, él se empeñó en cortarle el pelo. " Lo vio en internet, le cogió una coleta, yo con las tijeras y cortó. Los lloros de la niña increíbles, fuimos a la peluquería y tuve que decirle que había sido mi sobrina jugando con ella, menuda vergüenza" contaba entre risas.

Otra historia contaba esta oyente, que dijo que siempre ha detestado el pelo largo. Sin embargo, para peinarla monísima para su comunión, su madre no le cortó el pelo en dos años. "No me gustaba tener el pelo largo, pero me prometió que me cortaría el pelo después. En julio seguía yo con las trenzas, cogí la tijera y me corté la trenza y le dije "ahora me tienes que llevar a la peluquería"" decía divertida.