La aplicación que sabe de dónde eres por cómo hablas

Un grupo de expertos en lingüística española ha desarrollado una aplicación que puede descifrar de dónde eres por cómo hablas. La página que han creado se llama dialectosdelespanol.org y el mecanismo de la misma es sencillo. Se proponen una serie de frases con huecos o posibles respuestas y con lo que el usuario conteste, la página es capaz de averiguar su procedencia geográfica.

Este grupo de expertos en gramática son Mónica Castillo, de la Universidad de Lausanne, Enrique Pato, de la Universidad de Montreal, y Miriam Bouzouita, de la Universidad de Gent. Son colegas desde hace años y en un congreso internacional celebrado en Murcia decidieron arrancar el proyecto. Fue al comprobar que otros investigadores ya lo habían hecho con éxito con el inglés británico y el suizo-alemán.

Enrique explica que “un dialecto es una manera particular de hablar condicionada por el lugar en el que hemos nacido”. Los expertos explican que no importa si somos de “un pequeño pueblo de Zamora o una gran capital como Madrid”, cada zona tiene sus formas específicas de hablar. Detrás de la página no hay tanto un interés por el léxico o la pronunciación, “que ya han sido más estudiadas en el pasado”, comentan. Lo que interesa a este grupo de trabajo internacional es analizar las estructuras gramaticales, cómo se construyen y ordenan las frases.

Aun así, hay regiones de las que se tienen más datos que otras. En España es mucho más fácil esclarecer de dónde es alguien porque se tienen más registros históricos, aseguran los expertos. En zonas de Sudamérica, de momento solo pueden identificar el país, pero en la península el nivel de concreción de la app es mucho mayor. Existen muchas formas de responder a una pregunta en español y uno de los ejemplos que ponen en la web es algo tan cotidiano como contestar al teléfono. “Aló”, “diga”, “dígame”, “qué hay”, etc. Existen múltiples respuestas y todas ellas son válidas, y es que el español es una lengua hablada en todo el mundo por más de 1.800 millones de personas.

El proyecto “sirve para que la gente tome conciencia de la variación y la riqueza de las maneras distintas de hablar dependiendo del sitio del sitio”, concluye el grupo de expertos internacional.