Antonio Pradas, gerente de El Mesías, empresa de polvorones y mantecados: "En Estepa es navidad desde agosto"

Siempre hay algunos sitios en los que la Navidad suele empezar con mucho tiempo antes que en otros pero nadie supera al pueblo de Estepa, en Sevilla, que es el primer municipio de Europa en encender el alumbrado navideño. Sí, Estepa se ha adelantado a Abel Caballero, el Alcalde de Vigo.

La Navidad es una época en la que aprovechamos para disfrutar con nuestras familias y por qué no... para comer algún dulce de más. Estepa es un pueblo en el que se anticipa la navidad y claro, también la fabricación de polvorones y mantecados. ¿Es un agobio empezar tan pronto con la época navideña? ¿Ayuda adelantar la navidad a mejorar las ventas de los dulces típicos de estas celebraciones?

Antonio Pradas, gerente de El Mesías, empresa de mantecados y polvorones afirma en 'La Tarde' de COPE: “En Estepa ya es navidad desde agosto porque en el pueblo ya estamos haciendo la navidad no solo para España sino para todo el mundo con nuestros mantecados, polvorones, especialidades, etc”.

Antonio Pradas: "No agobia adelantar la navidad porque todo el mundo está esperando a que llegue para corregir todo lo malo que les ha pasado durante el año”

“Está demostrado que cuando antes se ponen las luces antes se compran dulces navideños. Yo creo que no agobia adelantar la navidad porque todo el mundo está esperando a que llegue para corregir todo lo malo que les ha pasado durante el año”, comenta el gerente.

Antonio Pradas explica que él que no come polvorones es porque no quiere porque tiene los tradicionales, los light, los veganos, los de sin gluten. Además hacen los roscos y los alfajores que son también productos de la marca Estepa. Porque como dice Antonio... Una vez al año, no hace daño.