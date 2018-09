Isart, una fotógrafa con más de 25.000 suscriptores en Youtube, 3.327 seguidores en Instagram , 2.019 en Facebook y 1.211 en Twitter reflexionaba en Twitter acerca del uso que hacen los más pequeños de las redes sociales y de internet.

La youtuber empezaba así la historia: “Un niño acaba de dejarme un “eres tonta” en mi canal, hasta ahí todo correcto, últimamente no paran de hacerlo y sus insultos infantiles me dan mucha penita… Pero me ha llamado la atención este niño en concreto, sigo ...”.

Isart investiga sobre el menor y descubre que había abierto un canal en Youtube con su nombre y apellidos reales. Además había emitido un video en directo donde decía que sus padres no sabían nada de lo que hacía.

El niño tiene 10 años.

El siguiente tuit decía: “Asumo que en este momento llegó alguno de sus padres y tuvo que cortar precipitadamente su trampolín hacia la fama de influencer”.

La youtuber continuaba: "Un niño de unos 10 años , que abre un canal con su nombre y apellidos, que abre un directo porque durante 10 minutos se ha quedado solo, que dice que está solo en casa y que por eso está haciendo un directo en un canal con su nombre y apellidos".

“Y por eso, señores, es por lo que los niños no deben tener acceso ilimitado y sin vigilancia a internet. Que vengan a llamar tonta a una persona adulta es lo de menos, son un campo abonado para pederastas y gente con malas intenciones”.

Ángel Peralbo, pedagogo del Centro de Psicología ALAVA REYES, ha analizado en 'La Tarde' al relación de los niños con los teléfonos móviles y cómo debe ser el control por parte de los padres.

El hilo de la youtuber también decía “que las herramientas de control son pocas y no son efectivas. Lo efectivo sería la educación y tomar esto como el tema serio que es.”

Para acceder a las redes sociales los niños piden un teléfono móvil. Pero Peralbo ha asegurado en los micrófonos de COPE que "antes de los 13 años, no tiene sentido que los niños tengan móvil".

El 46% de los españoles considera necesario que los niños tengan móvil para sentirse parte de su grupo de amigos”. Esta es una de las conclusiones del trabajo “La tecnología en la infancia: necesidad o capricho”.

Para Peralbo, en la labor de los padres es fundamental la anticipación, la prevención y la educación. Pero advierte que "a los 10 años no deberían tener movil. La herramienta le viene grandísima".

Pero una vez que lo tengan, el pedagogo insiste en que los padres "tienen que enseñarle y estar presente".

'La Tarde' ha arrancado con el estudio de la Fundación de Ayuda contra la drogadicción, FAD, “Jóvenes en el mundo virtual: usos prácticas y riesgos”.

Entre los riesgo está el uso que hacen los padres delante de los niños: "Los niños funcionan por modelos y a los adultos se les olvida", por que si los padres no hacen un buen uso, pierden "la legitimidad para podérselo quitar".

Una de las conclusiones del trabajo es que “dos de cada diez jóvenes , entre 14 y 24 años, visitan webs de contenido peligroso”.