La escalofriante alerta de una youtuber: tus hijos pueden estar dando su teléfono y su dirección en internet

La voz de alarma la dio el otro día la 'youtuber' Isa, del canal Isartvlog a través de su cuenta de twitter. A través de un hilo, alertaba de un fenómeno que había observado en los comentarios de youtube.

Un niño acaba de dejarme un “Eres tonta” en mi canal, hasta ahí todo correcto, últimamente no paran de hacerlo y sus insultos infantiles me dan mucha penita (de hecho podría hacer un vídeo de comentarios “haters”). Pero me ha llamado la atención este niño en concreto, sigo — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Con este tuit comenzaba un relato en el que explicaba los peligros de dejar a los niños que se muevan solos por internet: “Esto empezó porque subí un vídeo hace un par de semanas sobre material escolar que no me gustaba. Mi canal generalmente es de público adulto, pero a ese vídeo, no sé por qué, empezaron a llegar niños. Y les sentó muy mal que no me gustasen determinados rotuladores". En ese momento, Isa reparó en un detalle que le sorprendió: "Lo que sí que me llamó la atención es que muchos de estos niños comentan con su nombre y sus dos apellidos. Y este niño en concreto, además tenía un canal en youtube, en el que se estaba grabando en directo, en el que decía que estaba solo en casa, que sus padres no lo sabían...Y me pareció bastante peligroso".

"Muchos de estos niños comentan con su nombre y apellidos. Dejan su dirección, su número de teléfono"

No es la primera vez que Isabel se topa con esto: "Tengo otro canal que es de muñecas japonesas, en el que entran más niños. Y muchas veces me dejan su dirección, me dejan su número de teléfono. En comentarios que puede ver todo el mundo".

El abogado experto en protección de datos Leandro Núñez nos explica que no es legal que un chico de 10 años emita vídeos sin el consentimiento de sus padres: "Si es menor de 14 años no puede compartir datos ni subir contenidos a la plataforma sin autorización paterna. Lo que pasa es que la plataforma no tiene obligación de eliminar estos contenidos hasta que alguien les avise de que están colgados".

A pesar de esto, la práctica es relativamente habitual en redes sociales, y difícil de combatir, como explica Isa: "Yo cada vez que lo veo, lo borro. No puedes dejar ahí datos personales de menores de edad. Y mi canal es pequeño. Pero hay canales con millones de seguidores, que a lo mejor no tienen interés en borrar esos comentarios o que simplemente, no pueden, no les da tiempo".

Normalmente, las campañas de concienciación sobre este tipo de peligros se dan más entre adolescentes, y hay casos extremos que generan alarma social, como el de Patricia Aguilar, la chica que fue captada por una secta peruana a través de internet.

Pero rara vez se pone el foco sobre los preadolescentes, los chicos de 9, 10, 11 años que están empezando a descubrir el mundo de manera autónoma: "Ellos no se dan cuenta de lo que están dejando ahí", nos dice Isa. "Cuando siguen mucho a un 'youtuber' se piensan que es su amigo. Y muchos de ellos se aprovechan de ello. Hace unos meses hubo un caso de números de teléfonos de niños que empezaron a caer en manos no recomendables".

"Cuando siguen mucho a un 'youtuber' se piensan que es su amigo"

El psicólogo y pedagogo Javier Urra nos confirma los riesgos de esta falsa sensación de amistad: "Si tú te empiezas a comunicar con alguien cotidianamente, y más si eres un niño, lo empiezas a tratar como alguien próximo, como alguien de confianza. A mí hay gente que me para y me dice: 'Eres como de la familia'. Y se establece esa falsa confianza, porque están acostumbrados a 'verte' en el salón de su casa".

Y el riesgo aumenta aún más cuando llegan a los 14 años, porque a partir de esa edad, empiezan a ser dueños de lo que cuelgan en internet, como explica Leandro Núñez: "Si es mayor de 14 años no necesita el consentimiento de sus padres, se entiende que un menor es suficientemente maduro para elegir si sube una fotografía, un vídeo o sus datos personales a internet".

Por eso, Isa incide en que hay que educar a los chicos desde pequeños en el uso de internet: "Internet es un mundo muy perverso a veces. Y si alguien quiere encontrar tus datos personales los va a encontrar. Y me sorprende la gran cantidad de padres que me escriben diciendo: 'yo nunca había pensado en esto'".

Un punto en el coincide Urra: "Un niño tiene que saber que no se pueden dar datos personales, fotografías, tarjetas de crédito, dirección, a desconocidos. Y saber que en internet, mucha gente no es quien dice ser". Algo que debe realizarse con normalidad: "Explicarles que hay personas en el mundo que buscan cosas negativas: robar, atacar...Igual que se cierra la puerta de casa con llave, en internet hay que cerrar las puertas también".

Una enseñanza que se hace poco a poco: "No es tan difícil. Igual que se les enseña poco a poco a ir a por el pan, o a cruzar la calle solos, pues esto es igual. Vamos a ver cuáles son los instrumentos, cómo se utilizan, para qué. Al final los niños, que dentro de nada serán adolescentes, se van a encontrar con pornografía, con juegos online, que te pueden hacer ludópatas en menos de un año, se pueden encontrar con sexting, con grooming...y todo esto hay que hablarlo".