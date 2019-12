Lo ha vuelto a hacer… esta mañana hemos vivido la constitución de las Cortes en su Décimo cuarta legislatura. Y el protagonista para bien ha vuelto a ser él, el presidente de la Mesa de Edad del Congreso, Agustín Javier Zamarrón, este médico y diputado socialista por Burgos de 73 años que en la pasada legislatura tuvo el mérito de convertir a Valle-Inclán en “trending topic” por su parecido físico con el escritor de la Generación del 98. Ha tenido que ser él, Zamarrón, quien aportase la sensatez y un poco de cordura dentro del circo en el que se está convirtiendo cada sesión de constitución de las Cortes.

Lo primero que ha hecho ha sido pedir perdón en nombre de todos los diputados por la fallida legislatura pasada. Con formas exquisitas, sin alzar la voz, Agustín Javier Zamarrón ha explicado la llamada al orden, recibiendo el aplauso del hemiciclo. Con ese aspecto, a nadie debería sorprender que Zamarrón sea un gran aficionado a la lectura… bien, pues durante la sesión también ha citado a Góngora. Esos son los fríos datos de la sesión de hoy… pero hoy nos ha ganado de nuevo el sentido común y una forma de hacer política que, tristemente, parece estar en desuso… la del Valle-Inclán del Congreso, la de Agustín Javier Zamarrón.

Un hombre que, según hemos sabido, se aloja en una residencia de estudiantes cuando viene a Madrid. Hasta en eso es diferente… y allí, en la residencia, suele charlar en la cena con los estudiantes que se sientan con él.

Ángel Murcia: "Cómo es político y sobre todo con la incertidumbre de lo que iba a suceder con el Gobierno no podía evadir las preguntas”

Uno de ellos es Ángel Murcia que ha comentado en La Tarde de COPE: “Es una persona con la que se puede hablar de cualquier tema. Cómo es político y sobre todo con lo que ha pasado en la anterior legislatura con la incertidumbre de lo que iba a pasar no podía evadir las preguntas”.

“También como Agustín Zamarrón es médico hablaba mucho del mundo de la medicina, demostraba su gran interés por las perspectiva humanista del médico y la relación que hay entre médico y paciente”, ha añadido Ángel Murcia.

El joven también ha dicho que una de las cosas que le gusta de estar en la residencia a “Valle Inclán” (con el que se le compara por su parecido físico) es el poder estar en contacto con los estudiantes de medicina y los que opositan en el MIR.

Ángel ha desvelado una bonita anécdota con Zamarrón: “Un día me lo crucé en la escalera y fui a saludarle porque le reconocía al ser seguidor de la política. Me preguntó que estudiaba y le comenté que hacía un Doctorado en Física, me dijo que él siempre había querido dominar os lenguas que le quedaron pendientes: el lenguaje musical y el de las matemáticas, me dijo que me admiraba”.

El estudiante de Física le ha definido como una persona muy humilde, que siempre utiliza un vocabulario muy peculiar sin ser pedante, siempre usando la palabra correcta en cada momento, una persona a la que le gusta debatir con los jóvenes.