Andrea García (Mossos d' Esquadra): "Detrás de un matrimonio forzado, hay situaciones de violencia invisible"

El pasado mes de mayo conocíamos el asesinato de dos hermanas pakistaníes, residentes en España, a manos de sus maridos. Este caso sacó a la luz la existencia aún en el siglo XXI de matrimonios forzados. Y esto no solo ocurre fuera de España, también aquí.

María y sus hermanas viven en Barcelona. Cuando eran unas adolescentes sus padres les habían comprado los billetes para enviarlas a Bangladesh. Allí debían casarse con tres hombres que no conocían de nada. Pensaron que viviendo en España esto no les sucedería, pero su padre consideraba que vivían de forma “occidental” y quería acabar con ello, mientras su madre les decía una y otra vez que “para qué estudiaban tanto si no les serviría de nada porque un día tendrían que casarse”.

María tenía entonces 15 años, sus hermanas 13 y 18. La única opción era o quedarse con su familia y casarse o irse de casa. Fueron a comisaría y pidieron una orden de alejamiento de sus padres.

Hoy, ocho años después, no han cerrado esta herida. Mujeres que prefieren que otras cuenten su historia. Como DEPA, también de Bangladesh, que en su peluquería de Barcelona tenía que preparar una de estas jóvenes obligadas a casarse en España. Incluso, cuenta, cómo fue la madre de esta joven la que le pidió que la convenciese. “Su madre me pidió el favor de que yo hablara con ella. La chica estaba obligada a casarse. Por eso se fue a denunciar”, afirma Depa.

Los matrimonios concertados son una práctica aún extendida en lugares como India, Pakistán o Bangladesh. Familias de estas nacionalidades siguen haciéndolo incluso fuera de sus países. Desde 2015 se han detectado una treintena de matrimonios forzados en España. La mayoría de ellos se han producido en Cataluña.

La Jefa del Grupo Central de Atención a la Víctima de los Mossos d'Esquadra, Andrea García ha asegurado que, desde 2009, han detectado 207 casos de niñas, menores y mayores de edad, que pudieron ser obligadas a casarse. Además, confirma que no es una cuestión de generalizar las diferentes naciones, pero lo habitual es que este tipo de casos sucedan con personas de Oriente Medio y la India.

Pero, ¿cómo se descubre un matrimonio forzado? Andrea García lo cuenta: “Los casos que hemos detectado en Cataluña, son casos en las que las familias mandan a estas niñas a sus países de origen para hacer el rito”. Luego estos casos se pueden llegar a formalizar en nuestro país en el registro civil.

El caso que más le ha llamado la atención a la Jefa del Grupo Central de Atención a la Víctima de los Mossos d'Esquadra fue la de una chica que tenía un novio de diferente origen y que su familia les obligó a viajar a su país para casarse con alguien de su nacionalidad. “Choca. De alguna manera te impulsa a recoger la máxima información para evitar que se cometa ese acto. Detrás de un matrimonio forzado hay situaciones de violencia invisible”, asegura Andrea García.