Amplían el número de plazas de médicos internos residentes (MIR) en un 10% para 2020

En España existe mucha gente que piensa que hay pocos médicos. Se han originado protestas en distintas comunidades autónomas en los últimos meses reclamando más personal y más tiempo para atender a los pacientes. El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado aumentar un 10% el número de las plazas de los médicos internos residentes (MIR). Aquellos que acaban la carrera y hacen la oposición para ingresar en la sanidad pública. Para la próxima convocatoria, los exámenes serán más cortos, con menos preguntas y se ampliarán las plazas hasta llegar a las 7.512. De todas ellas, más de 2.000 estarán destinadas a medicina familiar.

Este martes en 'La Tarde' en COPE, el decano de la facultad de medicina de la Universidad CEU-San Pablo, Tomás Chivato, nos ha aclarado cuál es la situación de la medicina de familia. ''El aumento de las plazas es una ayuda, pero no es algo definitivo porque es cierto que no faltan médicos, sino especialistas. La legislación vigente indica que si no se tiene una especialidad no puedes ejercer la profesión en la sanidad pública. En la última convocatoria del MIR, se han presentado más de 15.000 candidatos para algo menos de 7.000 plazas. España es un país de extremos y a veces nos faltan médicos y otras veces nos sobran. En el 2019 no nos faltan médicos, lo que nos faltan son especialistas sobretodo en pediatría'', explica el decano.

''Haciendo una inyección de dinero mayor se podrían ofertar más plazas. Existe un número de plazas limitado tanto en atención primaria como en la formación hospitalaria y necesitamos el registro que aún no llega. Porque una cosa es el número de médicos que hay y otro el número que están ejerciendo en determinada especialidad. Realmente hay mala distribución, es decir, sobresaturación de doctores en las ciudades grandes, pero en la España despoblada si que faltan médicos'', expone Tomás.

''El reto lo tenemos los profesores en las facultades. Tenemos que ir cambiando la mentalidad de los alumnos para que no piensen que la medicina de familia no es una especialidad menor. Tenemos que hacer una medicina donde el paciente tenga un papel activo en el manejo y en la prevención'', concluye el profesor de medicina.