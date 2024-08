Alejandro y Coro adoptan a cinco hijos en otro continente, pero el verdadero cambio vino después

Son muchas las parejas que, al no poder tener hijos biológicos, deciden adoptar. Pero, ¿lo harías si ese niño sufre alguna discapacidad? Esta no es exclusiva de Occidente. Y es que, debido en muchas ocasiones a las condiciones de vida, la cifra es cada vez más alta. En África, por ejemplo, más de 80 millones de personas tienen alguna.

Ahora bien, ¿por qué nos centramos en este lugar? Porque allí muchas personas, sobre todo menores, han visto cómo su vida ha cambiado gracias a la ayuda de la familia Gómez Sanblas, quienes fueron en 2022 con un claro objetivo: ayudar en la localidad keniana de Gong y demostrar que se puede tener una vida plena a pesar de este problema.





¿En qué consiste el proyecto Matunda Familia?

Matunda Familia es el nombre que recibe. "Se trata de acompañar a las personas contratadas", explicaba Asís, uno de los hijos mayores de la familia a Pilar Cisneros. Él ha estado hasta hace unos días con dos de sus hermanos allí, de donde han venido "encantados" y reconoce que "con muchas cosas que aterrizar". Su trabajo consistía en "acompañar a los discapacitados y trabajadores", quienes les ayudan durante el resto del año.

Cuando van, atienden distintos tipos de discapacidades, "desde parálisis cerebral, síndrome de down, discapacidad física", alumbraba Bosco, por lo que no limitan su ayuda. Todo en una ciudada donde "las distancias no son grandes, pero la dificultad de llegar sí", pues las carreteras son inexistentes, relataba Coro, madre de la familia. Esto se junta con la tierra roja que hace que sea impracticable. Es por ello por lo que Michael, "nuestro hombre de confianza", hace la ruta escolar de 3 colegios distintos.





Son muchas las historias que asombran como, por ejemplo, la siguiente que contaba Coro hija. Y es que parece ser que una de las mujeres que han conocido, "dejaba encerrado a su hijo fuera de casa para poder ir a trabajar", lo que "no significa que no le quiera", sino que hay situaciones que hacen que cuidar de ellos sea algo imposible. Ellos mismos saben que existen ese tipo de realidades y estigmas en la discapacidad, sobre todo en las tribus pero, "cuando hablas del corazón, ves que nunca llega".

¿Cómo surgió todo?

Pero la historia de cómo empezó todo no tiene desperdicio. Coro explicaba que dos de sus hijos pequeños van en silla de ruedas y fue su presencia allí la que hizo que esto pudiese tener un camino. "Se nos acercaban familias para contarnos que tenían vecinos o hijos que no salían por su discapacidad física, también por el estigma social". Fue ahí donde "vimos que nuestra misión era hacerles ver que es posible". Y, lo primero que hicieron fue facilitar el transporte.

Pero el trabajo no ha acabado ahí. Este año se han visto en la necesidad de crear aulas especiales en los colegios, las cuales no existían a pesar de que "la mayoría de profesores tienen el título". Gracias a esto, un joven de 30 años con una parálisis cerebral muy grande y que no puede siquiera levantarse de la cama, ahora recibe la visita de la profesora a diario en su casa. ¿Lo siguiente? "Hacer unos talleres de formación para que puedan aprovechar el tiempo que los niños están en el colegio".