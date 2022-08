Adictos al pasado

¿Por qué nos apasionan otras épocas? ¿Por qué nos gusta tanto volver al pasado? Lo cierto es que solemos estar más cómodos viviendo en la nostalgia… que afrontando la incertidumbre del presente o lo que nos pueda traer el futuro… Tenemos múltiples ejemplos de cómo funciona la nostalgia, sobre todo en la ficción. Series como “Stranger Things” nos gustan porque nos llevan a momentos en los que éramos adolescentes que descubrían muchas cosas, el cine de Steven Spielberg, los Goonies, E.T., Pesadilla en Elm Street, las hombreras, los juegos de rol y la música ochentera. Los hermanos Duffer nos llevan directamente a los años 80 a través de personajes que nos recuerdan a nuestra infancia.

Tendemos a mitificar los años 80 y 90. Nos gusta la música que se hacía, la ropa, el cine y hasta los bares a los que íbamos. Todo nos parece mejor visto desde el presente. Pero ¿era todo tan bueno? ¿O nos olvidamos de lo malo para quedarnos con una imagen idealizada?

Hablábamos de Stranger Things. La serie ha tenido un tremendo éxito, tiene continuas referencias al cine y la televisión de los 80 y nos recuerda fenómenos como los juegos de rol (con el Club del Fuego Infernal) y hasta la música pop de la época o el heavy metal, que tuvo su auge en esta década. Gracias a los hermanos Duffer, vuelven a ser número uno Kate Bush y Metallica. Otra serie que nos recuerda a los 80 es The Umbrella Academy. Se trata también de un grupo de chicos jóvenes con superpoderes. ¿Hay un elemento común? ¿Nos gusta identificarnos por personajes jóvenes en una época que hemos vivido? Además, In my Skin, nos presenta a Bethan, chica de 16 años, mientras lidia con las ansiedades e inseguridades de la vida adolescente… ¿La angustia de ser adolescentes es algo con lo que nos identificamos fácilmente?