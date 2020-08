Pilar Cisneros: “Que Messi, el mejor jugador del mundo, se vaya de España es un shock”

Las cuatro, las tres en Canarias.

Te puede gustar más o menos en futbol pero que el mejor jugador del mundo se vaya de España es un shock. Hay mucha gente que no es del Barça. Pero hay mucha gente que es de Messi.

Hay toda una generación de jóvenes que ha nacido y crecido con Messi en el Barça. Que no conocen otra cosa. Y puedes ser o no del Barcelona pero tener al mejor futbolista del mundo del momento jugando en tu país es un plus. Es un referente deportivo y una prueba de la considerada mejor liga del mundo hasta ahora.

Es hacer marca de país. Si cuando viajando por el mundo te encuentras niños y adultos con camisetas del Barcelona en el lugar más recóndito e insospechado es gracias a Messi. Ha sido un ídolo discreto, familiar y tranquilo. Ha sido y es magia en el campo. Su rivalidad con Cristiano Ronaldo hizo el futbol algo épico, irrepetible.

No sé quién tiene la culpa, no me voy a meter ahora en se berenjenal que para eso ya tenemos en COPE a los mejores profesionales en nuestro equipo de deportes, aunque desde la barrera, la actual directiva del barca ha dado muchas muestras de mediocridad en los últimos tiempos. Ay la mediocridad ese mal que nos acecha (tan presente en nuestros dirigentes, pero bueno ese es otro debate)

Como digo no sé quién tiene la culpa pero que se vaya Messi es la pequeña depresión extra que nos faltaba para este final del verano más atípico, raro y lleno de perplejidades de nuestra vida. Desde luego este 2020 no deja de sorprendernos y siempre para mal.

Y lo que nos queda….