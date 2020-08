Cisneros: "Las familias necesitan saber si van a poder conciliar la educación de sus hijos con su trabajo"

Audio

¿De verdad puedo estar completamente tranquila de que se va a proteger la salud de mi hijo en el colegio? ¿Cómo hago en mi trabajo si el curso comienza pero a los 10 días me mandan a los niños a casa porque ha habido un positivo en su clase? ¿Qué hago si alguno de mis hijos va a clase pero los otros estudian desde casa? ¿Y si el mismo niño entre turnos rotatorios, y un día le toca ir y otro no, o una semana sí y otra no, cómo se organiza una familia con tantas variables?

Y si puedo teletrabajar mal, pero a lo mejor podemos tirar. P ero si el trabajo es necesariamente presencial ¿S erán las empresas flexibles ante este tipo de situaciones, o mi empleo se verá afectado?

Bueno pues todas estas y muchas más preguntas son las que ahora mismo se repiten en millones de casas, en millones de hogares en España. Estamos en medio de una pandemia y obviamente hay que poner la salud por delante de todo. Pero luego hay otras cuestiones también importantes relacionadas pues por ejemplo con la conciliación, que hay que resolver también. Y que de momento parece que nadie sabe dar respuesta.

Pedro Sánchez ha dicho hoy que el curso escolar debe iniciarse con normalidad. Pero es que esto es casi una utopía. Porque la incidencia del virus es muy alta y en muchas comunidades. Y la realidad dista mucho de esa ansiada normalidad. También es verdad que la comunidad educativa en general que indispensable que el curso sea presencial pero es que para conseguir este objetivo que es muy ambicioso no habría que haber esperado hasta ahora. A dos semanas para poner en marcha el curso escolar.

Recordemos que hasta el jueves 27 no se produce la reunión entre el Ministerio de Sanidad, de Educación y las Consejerías de Educación para buscar una línea común de vuelta al cole. Aunque yo creo que a día de hoy esto parece ya imposible. Más parece que habrá 17 vueltas al colegio diferentes. Las diferentes Comunidades Autónomas, de hecho, está presentando sus protocolos.

Hoy lo ha hecho Madrid y Cataluña. En líneas generales, en Madrid, pues un comienzo escalonado hasta el 17 de septiembre. Por ejemplo no empezarán los chavales de 4º a 6º de primaria van a comprar 70.000 ordenadores para educación online, contratará once mil nuevos profesores, pruebas PCR generalizadas, también la instalación de 6000 cámaras por si es necesario seguir las clases online si hay cuarentenas.

Y en el caso de Cataluña: mascarilla obligatoria a partir de secundaria, test masivos, y control de la temperatura. Plantear una vuelta al cole en época de pandemia desde luego es un reto mayúscula, mayúscula, enorme, gigantesco, desde luego lo es. Pero es que si no has hecho nada durante semanas es mucho más complicado y es que vamos tarde. Ojalá las administraciones pueda poner en marcha todas estas medidas a tiempo. Nos jugamos mucho, y las familias además necesitan no solo sentir que su salud y la de sus hijos están protegidas, si no necesitan saber si existen herramientas para organizarse y poder conciliar la educación de sus hijos con su propia vida laboral.