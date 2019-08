Pilar Cisneros: " El gobierno quería controlar las horas extra que no eran compensadas con dinero ni tiempo"

A esta hora de un miércoles 28 de agosto te pillo pensando ya en el regreso de las vacaciones, en cargar maletas,en volver a organizarlo todo en casa y el lunes, a fichar!!!!! Y ésto no es una frase hecha a fichar de verdad porque así obliga a las empresas la nueva ley de control de horarios que entró en vigor el pasado mes de mayo. A punto de cumplirse cuatro meses de la entrada en vigor de la norma, diversos estudios que analizan y hacen balance empiezan a arrojar algunos datos, en mi opinión, sorprendentes. El gobierno pretendía controlar las horas extras que de miles de trabajadores que no eran compensadas ni con dinero ni con tiempo libre. Pero los datos dicen que tres meses después, lo que ha bajado de forma excepcional, es el número de horas extras pagadas, es decir las que sí eran legales. Hasta un 19% menos de horas extras pagadas desde que entró en vigor la normativa. Y esto teniendo en cuenta que desde hace 10 años esta cifra no paraba de crecer justo hasta el 12 de mayo de 2019 que comienza el desplome. Según UGT la explicación es que las empresas se han visto obligadas a racionalizar los horarios de sus empleados y ya no es necesario trabajar horas extra y se felicitan por ello. Ojalá fuera así pero me parece una explicación muy ingenua. Yo no soy economista pero no parece tan descabellado pensar que ante la incertidumbre provocada por la nueva ley los empresarios han decidido cortar por lo sano y no permitir las horas extra. Conclusión: menos productividad para la empresa y muchas personas que se quedan sin cobrar un dinero que tal vez les vendría muy bien para completar su salario. Los expertos ya avisaron de que esta ley, con muy buenas intenciones, iba en contra de la flexibilidad que requiere el trabajo del futuro y los primeros datos apuntan a que no se equivocaban. En la tarde explicamos mejor estas consecuencias del control de horarios.

