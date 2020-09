Foto del Día: "tacto que tiene algo de cosquilla"

La foto que me ha llamado la atención la ha publicado La Vanguardia. Es una foto muy sencilla. En un jardín con pinos al fondo y una grava muy limpia y muy ordenada, una enfermera se agacha y toca con su mano derecha un cuadradito de césped. A su lado hay una señora, con un vestido estampado, está sentada en una silla y se ha descalzado. Han quedado las sandalias vacías, muy ordenadas: los zapatos sin pies son siempre como las manos de los mendigos, esperando respuesta. Y la señora del vestido estampado se agarra con sus manos torcidas por la artrosis a la silla y posa los pies sobre la hierba. Son pies muy andados, muy sufridos por el reúma. Y la señora del vestido estampado siente en la piel el tacto sutil de la alfombra verde, del césped: tacto que tiene algo de cosquilla, de caricia infantil, de refresco, de vida no mediada, de una naturaleza que se ha hecho alfombra. Tacto de lo solido: debajo de la hierba está la tierra firme. Los dedos, los dedos de los pies traen con el tacto noticia sencilla, primitiva de las cosas, de las cosas que no son lo que tú y yo pensamos, lo que tu yo decimos, el tacto trae noticia de las cosas que no hemos hecho ni tu yo. Ponemos la semilla, regamos, cortamos la hierba, pero ni tu ni yo, la hacemos crecer. Y cuando, descalzos, andamos sobre ella, nos trae noticia sencilla y primitiva del mundo regalado.