De Haro: "El verano tiene el sonido de una promesa que se puede cumplir, de una vida que puede ser más vida"

Dentro de una hora entra el verano, summer time, tiempo de verano. Vamos a tener un verano con mucho calor y con lluvias. El verano es el tiempo en el que el Quijote recorre La Mancha en busca de aventuras, el tiempo de los chiringuitos, de los encuentros, reencuentros y desencuentros, el tiempo en el que los escolares se bañan en un océano de tiempo libre.

Esos escolares, los estudiantes tienen ahora por delante una vida ancha y larga en la que juegan más que nunca, sueñan más que nunca, se enamoran más que nunca. El verano tiene el sonido de una promesa que se puede cumplir, de una vida que puede ser más vida. Dirán que son sueños de adolescente, ímpetus que cura el tiempo.

La renta de los españoles, frente a Europa

Hace ya muchos años, 50 años, hubo en un España un actor que se llamaba Alfredo Landa que hizo muchas películas de humor. En esas películas de los 70 se ensalzaba la llegada de las suecas. España se abría al exterior y las suecas eran un mito, un mito para machotes ibéricos amedrentados. Las suecas no eran más guapas que las españolas, pero sí más ricas. En aquel tiempo, si un fontanero sueco ganaba 100 euros por una reparación, un fontanero español ganaba 79. Hace 20 años, un fontanero del resto de Europa europeo ganaba de media 100 euros y un fontanero español 105 euros.

La entrada en la entonces Comunidad Europea nos ayudó a mejorar mucho, a acercarnos a la media de la renta del resto de los europeos, a partir de 1986, llegaron muchos fondos europeos. Entraron los antiguos países de Europa del Este y bajó la media. Y los españoles estábamos en buenos puestos. Ahora hemos vuelto a la misma situación en la que estábamos hace 30 años.

Volvamos al fontanero. Imaginemos que haya un fontanero que representa a todos los fontaneros de la UE. Ese fontanero gana 100 euros por un trabajo. El fontanero español por el mismo trabajo gana 83 euros. La riqueza por español representa un 0,83% de la media europea.

Eso no significa que necesariamente vivamos peor. Pero sí que tenemos menos para gastar o para ahorrar. ¡Y de quién es la culpa? Ultimamente se ha reforzado la explicación de que hay unos pocos españoles que ganan mucho, que fuman puros, que se llevan cruda de la renta de los españoles que ganan poco. Es verdad que en España hay mucha desigualdad y que hay un grupo pequeño de personas que ganan mucho y la gran mayoría que gana poco. Pero el cuento del tío del puro que roba a todos es un cuento. ¿Cual es entonces la explicación y la solución? Hay quien dice que esto se soluciona con más impuestos. En España ya se pagan muchos impuestos. El problema es complejo: somos más pobres porque estudiamos menos, porque nuestras empresas son muy chiquititas, porque gastamos poco dinero en investigación, porque no hay buena relación entre empresa y escuela, entre empresa y universidad, porque la formación para los parados no sirve pafra casi nada...la lista es larga, pero no hay nada en esa lista que no tenga solución.