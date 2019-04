De Haro: “En Venezuela no se ha producido un golpe militar como asegura el Gobierno de España”

Audio

La situación es confusa a estas horas en Venezuela. El presidente electo, Guaidó, desde el cuartel de ‘La Carlota’ en Caracas pide a los militares y funcionarios que obedezcan, y a Maduro que entregue el poder. Se han producido en las calles de Caracas manifestaciones entre los partidarios de Guaidó y de Maduro. Se han escuchado incluso disparos en las calles de la capital venezolana. En España, la ministra portavoz, Celáa, asegura que España apoya a Guaidó como presidente legitimado para llevar a cabo la transformación en Venezuela, pero la solución, dice la portavoz, pasa por unas elecciones democráticas, y rechaza cualquier golpe militar.

Vamos a ver, si Guaidó es reconocido como presidente legítimo, no hay un golpe militar, es solo que el presidente legitimado reclama, con el apoyo de un grupo de militares, que el resto de militares obedezcan. No hay golpe militar.

Pendientes de Venezuela y del PP. Esta mañana ha habido comité ejecutivo nacional tras la debacle del domingo. Es importante, porque estábamos pendientes de lo que iban a decir los barones a Casado. Los barones piden autocrítica, aunque respaldan a líder. Casado ha recogido el mensaje rápidamente, porque el lema para las elecciones autonómicas y municipales de mayo es “Centrados en tu futuro”. Casado ha hablado de Vox como la ultra derecha y critica a Ciudadanos por ser un partido de tránsfugas. Casado capta así el mensaje. En este comité no estaba Feijóo, que tenía tarea parlamentaria en Galicia, pero desde allí ha dejado claro que él sigue contando, y que puede contar más. Sigue siendo la sombra que está a la espera de lo que le pase a Casado.

Feijóo no quiso arriesgar en las primarias y parece que se quedó esperando a ver si a Casado le salía bien o no. Nadar y guardar la ropa. El PP tendría un problema si, sin aún haberse celebrado las elecciones autonómicas y municipales, cuestiona a Casado. Las causas de la caída es que 1,5 millones de votos han ido a parar a Vox, de los que 700 mil no han servido nada. Casado cometió el error en campaña de darle demasiada importancia a Vox.