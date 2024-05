Audio

1 de mayo en el que en mayo marcea. Victoria Prego, defendiendo el valor de la transición. Hace unas semanas Victoria Prego escribía una columna en la que decía !estamos a tiempo, aunque ya no nos queda mucho, estamos a tiempo para explicarle a nuestros nietos el valor de la Constitución, ya que no se lo explicamos a nuestros hijos, se lo podemos explicar a nuestros nietos".

Decía Victoria Prego, "hay que explicarles que España es un lugar en el que los ciudadanos son libres e iguales gracias a la Constitución; que gracias a la Constitución, podrán ser de una ideología, o de otra, de una religión o de otra, y que nadie podrá preguntarle por eso".

"Todos tenemos derechos según la Constitución a expresar libremente nuestros pensamientos, ideas y opiniones, sea de palabra o mediante un texto escrito. El ejercicio de estos derechos no podrá restringirse mediante ningún tipo de censura previa".

Esto es lo que decía en una de sus columnas hace unas semanas Victoria Prego. Como muchas veces, como en muchas ocasiones, Victoria Prego acertaba con esta columna. Victoria cuenta con ello, se lo contaremos a nuestros nietos, se lo contaré a mis nietas.

1 de mayo Día del Trabajo, el Gobierno los sindicatos han salido a la calle a desenfangar. En España hay mucho fango y hay que desenfangar y para empezar Yolanda Díaz se ha ido a la SER para acusar al PP de golpear al Estado.

Una buena fórmula de desenfangar, acusar al PP. Y para seguir desenfangando, los líderes de los sindicatos mayoritarios hoy nos han dado una lección de democracia. Unai Sordo, Comisiones Obreras, nos ha explicado que la separación de poderes en realidad no tiene sentido. ¿Qué necesidad hay de separación de poderes? Los jueces tienen que depender del Legislativo.

¿Para qué queremos independencia del poder judicial? El Poder Judicial alineado con el Congreso de los Diputados. Unai Sordo ha defendido también un juicio final para los periodistas.

Vamos a ver, Unai, lo de separar el trigo de la paja, el trigo de la cizaña, es una parábola evangélica, esto está en los Evangelios. Y esa parábola evangélica apuesta por que el trigo y la cizaña crezcan juntos y que solo en el juicio final se separe una cosa de la otra, o sea que no te sirve la metáfora.

A Pepe Álvarez, secretario general de UGT, tampoco le gusta que haya separación de poderes. Bueno, vamos a ver, en las Cortes Generales no reside la soberanía popular, reside la soberanía nacional y el Poder Judicial no emana del Congreso de los Diputados, porque eso significaría que no hay separación de poderes.

Si se trata de defender la democracia, no se trata de atacar la división de poderes, sino de defenderla. Vaya manera que tienen de desenfangar.

Hoy es 1 de mayo el Día del Trabajo y España es uno de los países con mayor tasa de paro de la Unión Europea, con la mayor tasa de paro juvenil. La subida de cotizaciones del gobierno dificulta la creación de empleo, los fijos discontinuos inventados por el gobierno han creado un espejismo. De esto hoy no se ha hablado porque gobierno y sindicatos están desenfangando.