Hace una semana los informativos británicos anunciaban que el Reino Unido ha prohibido la administración de bloqueadores de pubertad a menores, en cualquier caso, tanto en clínicas públicas como privadas. Los bloqueadores de la pubertad se utiliza para el cambio de sexo, para transicionar de un sexo a otro.

Se toma esta decisión después de que una serie informes médicos que demuestran que administración de bloqueadores de la pubertad redunda en problemas muy serios como osteoporosis, pérdida de visión, depresiones, crisis psicóticas, anorgasmia, problemas cardíacos. En España, sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley Trans se les receta a menores bloqueadores de pubertad tras una entrevista de 45 minutos. Y si sus padres se oponen a este tratamiento, pueden perder la cuestión.

Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda, Dinamarca y Francia han restringido enormemente la aplicación de estos tratamientos de forma que solo se prescriben en situaciones excepcionales. y que mientras España saca pecho de Ley Trans y de promover la hormonación y la cirugía para un supuesto cambio de género, confundiendo sexo con género y como si se pudiera operar un estereotipo, en el mundo se ha empezado a derrumbar el castillo de la medicina afirmativa. Y cada vez más países dan marcha atrás y más estudios reclaman prudencia

Se cumple un año de la entrada en vigor de la ley trans. Un incremento del 400% en los cambios de sexo que se registra. Provoca situaciones disparatadas, casi 40 militares en Ceuta dicen haber cambiado de sexo para mejorar su situación profesional.

Puede parecer una broma, pero, en realidad, es una tragedia.

No todo es la amnistía, está la pasta.En los acuerdos de ERC con el Gobierno estaba la condonación de la deuda de Cataluña con España: “15.000 millones de euros de deuda” y en el de Junts se reconocía "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña" a la Generalitat. Hoy han reclamado eso.

Es una vieja reivindicación del independentismo. En este momento solo son dos comunidades que tienen este estatus, el País Vasco y Navarra, está en nuestra Constitución. Se les dio para resolver alguna cuestión política, recaudan y luego hacen las cuentas de lo que le deben al resto de España. Esto es lo que quiere el independentismo para Cataluña.

El primer problema es que no está en la Constitución, el segundo es que significaría que Cataluña no sería solidaria. En este momento, 12 comunidades reciben dinero de Cataluña. Y luego sería una amenaza política, si te dan el control de una agencia tributaria y si te portas mal y eres poco independentista, pues igual te montan una inspección. Dice el Gobierno que no está dispuesto a esto. Lo que pasa es que cada vez que dicen que no, al final es que sí.