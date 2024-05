De Haro: "Sánchez no tiene palabra ni votos estables para la legislatura, y no permite a Puigdemont volver"

Audio

Ni palabra, ni legislatura estable, ni vuelta de Puigdemont, de momento. Sánchez repitió que no iba a haber Ley de amnistía, y la tenemos. Después de una sesión bronca en el Congreso se ha aprobado la ley de amnistía por 177 a 172 votos. Dijo el presidente del Gobierno que la ley era para pasar páginas, para que Cataluña entrara en otra fase, que le animaba el deseo de perdonar.

Pero todos sabemos que la ley de amnistía, aprobada en contra de lo según las encuestas piensa la mayoría de los españoles, tiene un solo propósito: los siete votos de Junts. Ni reconciliación ni historias, los siete votos de Junts y Junts dice que Sánchez no se ponga estupendo, que ahora paso a paso, ni honra ni votos, ahora hay que ir negociando voto a voto. Lo ha dicho el secretario general de Junts, Jordi Turull,

Una ley de amnistía no es una anomalía constitucional. Armenia, Bulgaria, Hungría, Italia, Suiza, Ucrania tienen ley de amnistía. Lo habitual es que las amnistías en esos países se apruebe con mayorías reforzadas.

Esta ley se ha aprobado sin una mayoría reforzada. Las amnistías suelen estar motivadas por motivos de reconciliación social y política. Esta no. Una amnistía es una medida de clemencia que es impersonal, esta no. Es una ley de amnistía para Puigdemont, para los otros dos fugados de la justicia:Comin y Puig y los Inhabilitados Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.

Las leyes de amnistía se aprueban como todas las leyes, consultando antes a las instituciones, al Consejo de Estado, a los fiscales, a los jueces, está no. Las leyes de amnistía se aprueban sin prisas y con un diálogo con todas las fuerzas políticas, esta no. Esta se ha hecho rápido, corriendo y mal. No se deben aprobar con prisas, y no se ha aprobado así.

El 13 de mayo, el día después de las elecciones, estuvimos en San Juan del Pla, refugio de Puigdemont. El salchichero lo conocía.

¿Está haciendo ya las maletas Puigdemont? Si se le ocurre entrar en España en este momento puede ser detenido. La ley no se ha publicado en el BOE, no lo ha retrasado. No es automática, tienen que aplicar los jueces. ¿Cómo la van a aplicar? No sabemos. Por lo pronto, los fiscales del 'procés' se oponen a considerar que se puede aplicar al delito de malversación por el que está procesado y tiene pendiente una orden de arresto el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Minutos después de aprobarse, ya están diciendo los fiscales que no se puede aplicar al delito de malversación. Sánchez no ha tenido palabra, no tiene votos estables para la legislatura y de momento no permite que Puigdemont vuelva a España.