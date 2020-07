De Haro: "Sánchez ha sacado pecho, estando en la situación en la que estamos"

Audio

¡Muy buenas tardes, a la gente gente!

El Congreso celebra este miércoles la última sesión de control del curso al Gobierno y ya veremos si hay alguna sesión más, a expensas de que se concrete la fecha para la celebración del pleno extraordinario que solicitó ayer el propio Pedro Sánchez. Pero la actividad parlamentaria en este curso que este año ha sido irregular, concluye. Para el curso que viene, los Presupuestos Generales del Estado estarán sobre la mesa, de los que no sólo depende la propia legislatura del tándem Sánchez-Iglesias. Que le permita a las comunidades autónomas enfrentarse al virus.

No se han aprobado los vacíos legales en la legislación vigente. Se cierra un curso con 42.000 muertos y las más grave crisis económica. Pero ha habido aplausos, bromas, no ha tenido el tono adecuado. Sánchez es aplaudido al llegar al Congreso, psoe y podemos le han aplaudido por el acuerdo acorado en Europa. Es un buen acuerdo, pero estos aplausos el tono festivo no es lo más acorde a la situación que está viviendo el país. Sánchez ha sacado pecho.

Sánchez ha atizado a Casado. Y se ha puesto el como gran líder de ses acuerdo. "Hemos hecho un trabajo extenuante, con un resultado extraordinario y su aportación ha sido inexistente". Somos el país que peor ha gestionado la pandemia, como aquel día que dijo que el confinamiento había salvado muchas vidas.

Casado ha dicho que Sánchez era un "convidado de piedra".¿Triunfalismo del PSOE? Quizá Casado podría haber felicitado a Sánchez en lugar de atacarle. El Pleno del Congreso ha rechazado el dictamen de medidas sociales para la reconstrucción por tres votos, y ha sido aprobado por la mínima -un solo voto- el de propuestas destinadas a la reactivación económica. Los otros dos bloques de propuestas -sanidad y política europea- han sido aprobados por amplia mayoría gracias a la suma principal de PP y PSOE.

Triunfalismo de Sánchez. Los socios de Pedro Sánchez intentan por décima vez que el Congreso investigue los negocios de Juan Carlos I, del rey emérito. EH-Bildu, Jon Iñarritu que le preguntaba a Carmen Calvo qué más tiene que pasar con las informaciones relativas al rey Juan Carlos para que el Gobierno se plantee un referéndum sobre la monarquía. Recordemos que la revisión de la inviolabilidad. Calvo defiende al Rey. La Jefatura del Estado no está en cuestión en este país.

Pablo Iglesias ha opinado que se está abriendo un "horizonte republicano plurinacional", que ya no es una nostalgia del pasado. Pero las encuestas dicen lo contrario. Esto lo hace para alejarse de sus escándalos.

El titular del Juzgado número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha abierto diligencias genéricas contra Podemos tras la denuncia presentada por el ex abogado del partido José Manuel Calvente por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal.