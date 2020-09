De Haro: "De Sánchez ya nos sabemos la copla y de Iglesias ya nos conocemos los desahogos"

Audio

Cuando se cumplen dos años y dos meses de la llegada de Sánchez a Moncloa ya nos sabemos la copla. Nos sabemos la copla, cuando Sánchez dice unidad, como dijo el lunes, está pidiendo asentimiento, si es si a lo que yo digo o te descalifico. Cuando Sánchez recibe a la oposición en Moncloa es para echarle en cara luego que no echa una mano. Nos sabemos la copla.

Esta mañana Sánchez ha estado reunido con Casado casi dos horas, menos mal que alguna vez hablan. Sánchez, en teoría, estaba explorando la posibilidad de contar con el PP para los presupuestos. Esta mañana también Iglesias se ha ido a la Sexta para decir que los presupuestos hay que negociarlos con la mayoría de la moción de censura y que no hay que olvidarse de la subida de impuestos.

Iglesias dice que hay que sacar adelante los presupuestos con la mayoría de la moción de censura porque es la que garantiza estabilidad. Tanta estabilidad le dio a Sánchez y a España que los presupuestos de Montoro siguen prorrogados. De Sánchez ya nos sabemos la copla y de Iglesias ya no conocemos los desahogos: que imputan a Podemos y el caso Dina da un vuelco, pues se desahoga con la monarquía.

Que se tiene, Iglesias, que tragar unos presupuestos sin subida de impuestos y sin ERC, pues se va a La Sexta que tiene que salvar de alguna manera la cara. La vía hacía unos presupuestos ideológicos, con la izquierda-izquierda, por el bien de todos, está cerrada. ERC no los va a apoyar porque solo quiere ganar Cataluña. No hay nada de virtud y sí mucho de necesidad en la renuncia a unos presupuestos ideológicos. Iglesias lo sabe.

Tras su encuentro con Sánchez, Casado ha dado tres razones diferentes para no apoyar los Presupuestos, tres razones diferentes y contradictorias. El líder del PP ha explicado, primera razón, que no ha visto un solo número de los presupuestos. Y luego ha argumentado, segunda razón, que mientras esté Podemos en el Gobierno no apoyará los presupuestos.

Y tercera razón, el PP es la oposición y la oposición no apoya los Presupuestos.

Si Podemos está en el Gobierno aunque conociera hasta el último detalle de las cuentas públicas no los apoyaría. Por tanto no es la ignorancia, la falta de transparencia lo que le impide apoyar las cuentas, sino la presencia de Podemos en el Gobierno. Pero Casado tiene que tener cuidado con lo que desea y con lo que pide porque por necesidad no por virtud de Sánchez muchas de las cosas que ha pedido se han cumplido. Dijo que no apoyaría unos presupuestos que tuvieran el apoyo de ERC y ahora ERC no apoya los presupuestos. Dijo que no apoyaría unos presupuestos que incluyeran una subida de impuestos y ahora no hay subida de impuestos en los presupuestos. Hoy ha dicho que con Podemos en el Gobierno no apoyará los presupuestos.

¿Y si Podemos sale del Gobierno o se queda tan descafeinado que no es Podemos? No sabemos si eso se va a producir. Pero es una hipótesis.

A los españoles cada vez nos gustan menos los políticos que cuando llaman a la unidad piden un cheque en blanco, o los políticos que parten de una posición previa y no cambian cuando las cosas cambian. Dice Casado que no apoya los presupuestos porque es la oposición, dónde está escrito que si se dan ciertas circunstancias, si Podemos se queda amortizado, si hay 50.000 muertos, si hay una recesión desconocida desde la postguerra, la oposición no pueda hacer las cosas de un modo diferente.

Ojo, no estoy diciendo que Casado apruebe los presupuestos, digo que la política es mejor política cuando se basa en los hechos y no en posiciones previas e inamovibles.