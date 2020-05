De Haro: "Sánchez y su equipo sanitario hablan mucho pero transmiten poca credibilidad a la ciudadanía"

Audio

En el café virtual que he tenido con los oyentes hace cuatro horas, una iniciativa muy interesante.... me han preguntado cómo se informa durante una pandemia. Yo he respondido que como siempre pero extremando las precauciones y reconociendo cuando te has equivocado. El ejercicio del periodismo tiene mucho que ver con la vida cotidiana. Hay que saber de quien te fías. La confianza es decisiva. Y eso, a juzgar por las encuestas es lo que ha ido perdiendo el Gobierno.

La encuesta de Gad 3, que refleja una caída para Vox y para Podemos y una subida de PSOE y de PP, refleja también que la caída de confianza ha sido importante. A finales de marzo sólo el 27 % creía que Sánchez decía la verdad y ahora es el 19 %. Tampoco los votantes socialistas, los problemas con la estadística oficial de muertos, los anuncios de compra de material que no llega y que cuando llega es defectuoso, los estudios de prevalencia que se retrasan. Sánchez y su equipo sanitario hablan mucho pero trasmiten poca credibilidad a la ciudadanía. Lo último es cómo y por qué se decidió el paso a Fase 1. No hemos sabido los expertos, no hemos sabido cómo ponderan los diferentes indicadores y hoy le han pedido a Simón los informes. Simón ha reconocido que esos informes no se han hecho públicos.

Audio

Me interesa la parte en la que dice que tengan o no acceso al informe completo, han tenido acceso durante la discusión. El socialista Puig hoy le ha reclamado a Sánchez que utilice criterios claros y objetivos.

Audio

Si el modo en que ponderan los criterios y sin los informes podríamos sospechar que el Gobierno ha dejado a Sánchez pasar a la fase 1 al País Vasco por razones políticas, por el apoyo a la prórroga del estado de alarma. Teníamos esa sospecha y Miren Gorrotxategi ha venido a aumentar esa sospecha. La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, cree que ha podido haber "un arreglo" para que Euskadi pase a la fase 1 de 'desescalada' porque "no está en condiciones" para hacerlo.

Además, la Comunidad de Madrid ha solicitado al Ministerio el informe técnico con las razones por las que no ha podido pasar a la fase 1 de la desescalada este lunes.