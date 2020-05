Ximo Puig critica en COPE los criterios de Sanidad para pasar de fase: "Exijo un tratamiento científico"

Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE' después de pedir al Gobierno saber los motivos por los que se excluyó de la Fase 1 de la desescalada a su comunidad. Según ha dicho, ha pedido "criterios claros, objetivos, parámetros que podamos evaluar" a fin de "hacer las cosas bien" y "garantizar la seguridad sanitaria a los ciudadanos".

"Esto es un combate común en el que tenemos que participar todos desde la corresponsabilidad", ha dicho. Por ello, las autonomías no pueden "mirar hacia otro lado" porque es su responsabilidad, no solo del Gobierno de la nación. "Lo único que pido es que sepamos claramente cuáles son los parámetros para poderlos cumplir y para que los ciudadanos sepan a qué atenerse".

Puig no ha valorado si el Gobierno ha tenido un trato preferente para con el PNV porque prefiere evitar la confrontación entre territorios. "La cogobernanza es importante, pero hay que atender a unos criterios que la multilateralidad entienda", ha dicho. No obstante, cree que "el PNV hizo un servicio importante al estado de alarma". "No tengo nada contra el PNV. Intentar enfrentarnos no tiene sentido".

Ximo Puig quiere que "el Gobierno de España diga claramente cuáles son los indicadores para pasar de fase, pero en esta y en todas", ha insistido.

Pese a ello, ha reconocido que ningún país "tiene un recetario y todos sabemos que es muy complicado" luchar contra una pandemia desconocida. Pero "cuanta menos discrecionalidad haya, mejor", ha señalado. Y es que, Puig no ha recibido ninguna explicación por escrito sobre por qué la Comunidad Valenciana no ha pasado de fase.

"Los epidemiólogos de aquí han hecho un informe serio, riguroso y lo han planteado. Frente a esto tiene que haber una respuesta", ha dicho Puig, que ha reclamado un "tratamiento científico".

Puig, no obstante, ha explicado que tiene "lealtad al Gobierno de España", pero su responsabilidad es ser el presidente de todos los valencianos. "Me gustaría que nadie se molestara por eso", ha expresado en referencia al secretario general de su partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.