De Haro: “Rufián puede desear no tener Rey, pero no se puede confundir el deseo con la realidad”

Estaba tardando en llegar. Estaba tardando en llegar la instrumentalización del coronavirus para la pugna en la hegemonía en Estados Unidos y China. El ministerio de Exteriores chino ha acusado este lunes a Estados Unidos creando y extendiendo el miedo al coronavirus en lugar de ofrecer ayuda a China. El régimen chino es un régimen comunista ultranacionalista y busca chivos expiatorios. La China de Xi Jinping se la juega. Sabe hacer hospitales en diez días, es capaz de poner en cuarentena a millones de personas, pero ahora tiene que demostrar que sabe gestionar una crisis como esta. Su gran desventaja es la falta de transparencia. A los burócratas que están en la base de la pirámide les cuesta dar malas noticias a sus superiores.

Hoy ha sacado el baldaquino en el Congreso, el baldaquino de los días importantes, el gran tapiz que cuelga de la puerta de los leones. Más de doscientos kilos de baldaquino que se utilizó por primera vez con Alfonso XIII. La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía acompañan al rey en la apertura de las Cortes. Las niñas de blanco y rojo, la madre de blanco. El Rey ha hecho un discurso, en un parlamento hiperpolarizado, ha hecho un discurso en favor de la unidad

Unos contra otros, ese es el mejor retrato de lo que desde hace años nos ofrece la élite política. Felipe VI ha defendido la Constitución y la transición delante de los ministros de Podemos. Fue Pablo Iglesias el que en su momento más hizo por demonizar lo que llamó el régimen del 78. Pero Iglesias, que en 2016 no aplaudió, al terminar la intervención del rey ha aplaudido como todos sus ministros, incluido Garzón, que llamaba al Rey ciudadano Borbón. Pero los de Podemos tenían que demostrar de alguna manera que no están del todo reformados y sus diputados no han aplaudido. En Podemos parece que la consigna de no dar de qué hablar se ha impuesto. Perfil bajo de Podemos que lo peor se reserva para la contrareforma laboral, el referéndum de Cataluña y la reforma educativa. Quien si quería dar que hablar eran los otros socios de Sánchez, ERC y Bildu, que junto con la CUP y Jxcat han dado una rueda de prensa para leer un manifiesto hipersupermegarepublicano.

El manifiesto acusa a Felipe VI de franquista. Estos son los socios de Sánchez. Rufián dice que no tiene rey. Rufián y todos los demás pueden desear no tener rey, pero no se puede confundir el deseo con la realidad. A estas alturas Rufián tiene Rey porque el soberano, el pueblo español, decidió darse un rey. Y si él y todos los firmantes del manifiesto son diputados es porque el soberano, el pueblo español, decidió y ha decidido darse una monarquía parlamentaria.

El Rey intervenía después de un discurso de Batet en la que la presidenta del Congreso, ha defendido la Constitución y al Rey. Y ha defendido a los que le critican, o sea los indepes y a los batasunos y ha criticado a los que quieren apropiarse de su figura. Batet ha copiado lo que dijo Pablo Iglesias en el debate de investidura para criticar al PP, a Ciudadanos y a Vox.