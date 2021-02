De Haro: "¿Qué hará Sánchez si hay un nuevo Gobierno independentista en las mismas posiciones que en 2017?"

Audio

Habla pueblo habla fue una canción de Vino Tinto que popularizó Jarcha y que Suárez utilizó para animar a la gente-gente a votar en el referéndum para la Reforma Política del 15 de diciembre de 1976. Estas cosas hay que recordarlas porque Iglesias dice que no hay democracia plena en España. Hay que recordar lo que fue nuestra Transición.

Buenos, pues hace unos minutitos, la portavoz del Gobierno, Montero, ha entonado el Habla pueblo habla para llamar a la gente a que vote en las elecciones catalanas.

¿Por qué hace Montero este llamamiento a la participación? Porque la participación es democracia. Pero también por interés de partido. En este momento, las encuestas pronostican una participación muy baja en las elecciones catalanas y eso perjudica el efecto Illa. La victoria de los socialistas. La media de las encuestas nos dice a estas horas que el efecto Illa se va desinflando, el PSC está empatado con ERC y Junts.

Imaginemos que ese es el resultado, imaginemos que gana el PSC pero que Junts y ERC suman para conseguir una investidura, quizás con un par de votos de la CUP. Es un escenario muy previsible. Es muy previsible que el resultado se parezca mucho al resultado que se viene produciendo en los últimos 11 años. ¿Qué sucedería entonces? Lo más previsible es que los independentistas lleguen a un acuerdo. Lo que hemos visto en los últimos días es que ERC, ante la presión de JXCAT que avanza, ha hecho un meeting con Otegui.

El independentismo perdió la guerra en 2017 y 2018, se aplicó el 155 y no pasó nada. Pero el independentismo puede ganar la paz. Nos hemos pasado años esperando una ERC más posibilista que renunciase a la declaración unilateral de independencia, pero esa ERC no llega. Si el independentismo suma, con mucha probabilidad gobernará, y si gobierna probablemente volverá a la casilla de salida de 2017, porque al final ganan los más radicales.

El problema es que ahora, a diferencia de lo que sucedió en 2017, no hay un constitucionalismo movilizado. Los independentistas no se han movido, pero los constitucionalistas sí se han movido, a peor. El PSOE ya no apoya el 155, sino una mesa de diálogo. Ciudadanos se ha desinflado y Vox ha contribuido a fragmentar la derecha. Vox, que crecerá después de la violencia intolerable que está sufriendo por el independentismo.

¿Qué va a hacer Sánchez si hay un nuevo Gobierno independentista en las mismas posiciones que en 2017?